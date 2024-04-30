ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 30.04.24

Напередодні засідання ФРС долар консолідувався в районі 105,73 проти кошика валют, після падіння на 0,25% на попередній сесії. Трейдери продовжують зменшувати бети на зниження ставки ФРС цього року на тлі більш гарячих, ніж очікувалося, економічних даних.