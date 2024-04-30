Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єна утримує різке зростання після підозр у інтервенціях, ФРС в центрі уваги

08:14 30.04.2024 |

Фінанси

 

У вівторок єна утримала свою позицію по відношенню до долара після різкого зростання напередодні, яке, за словами трейдерів, було викликане підозрою в інтервенціях японської влади.

Японська валюта торгувалася трохи нижче на 0,16% до 156,56 за долар, але була далеко від свого 34-річного мінімуму 160,245, досягнутого в понеділок, коли, за словами трейдерів, інтервенція Токіо з купівлі єни призвела до значного відскоку майже на шість ієн.

Японська влада не підтвердила, що втрутилася на валютний ринок для підтримки єни, але ринки залишаються в стані підвищеної готовності до інтервенцій напередодні перегляду монетарної політики Федеральним Резервом цього тижня.

Головний валютний дипломат Японії Масато Канда заявив у вівторок, що влада готова вирішити валютні питання "за 24 години", але знову відмовився коментувати, чи втручалося міністерство фінансів.

"Очевидно, що існує ймовірність того, що різке і раптове підвищення курсу єни було викликане втручанням. Але насправді ніхто не знає напевно, чи виходив Мінфін на валютні ринки вчора", - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

Торги в Азії в понеділок були нижчими, ніж зазвичай, через святкування "Золотого тижня" в Японії, коли єна отримала найбільший одноденний приріст по відношенню до долара в цьому році. Офіційні дані, які покажуть, чи мала місце інтервенція, будуть доступні лише наприкінці травня.

У п'ятницю ринки в Японії знову будуть закриті на вихідні.

Курс японської валюти все ще нижчий, ніж він був до оголошення політики Банку Японії минулого тижня.

Це може бути поганою ознакою для єни, оскільки у вівторок ФРС розпочинає дводенне засідання з монетарної політики, на якому, як очікується, утримуватиме ставки на рівні 5,25%-5,5%, а інфляція в США залишається високою.

Очікується, що ФРС зробить "яструбине" повідомлення, а це означає, що ймовірний більший продаж єни, сказав Конг з CBA.

"Це означає, що Мінфін, швидше за все, буде змушений втрутитися ще не раз, щоб сповільнити зростання USD/JPY".

Повільний підхід Банку Японії до підвищення процентних ставок після його історичного рішення відмовитися від від'ємних ставок у березні змусив трейдерів зробити ставку на те, що прибутковість японських облігацій залишатиметься низькою протягом тривалого періоду. На противагу цьому, ставки в США все ще залишаються відносно високими і надають достатньо свободи дій для "ведмедів" по єні.

Крихке відновлення економіки також, ймовірно, обмежить можливості Банку Японії, оскільки будь-яке надмірне посилення політики може призвести до рецесії в Японії.

Дані показали, що промислове виробництво в Японії в березні зросло на 3,8% порівняно з попереднім місяцем, хоча роздрібні продажі за той самий місяць виявились нижчими за ринкові прогнози.

Напередодні засідання ФРС долар консолідувався в районі 105,73 проти кошика валют, після падіння на 0,25% на попередній сесії.

Трейдери продовжують зменшувати бети на зниження ставки ФРС цього року на тлі більш гарячих, ніж очікувалося, економічних даних США і стійких показників інфляції.

Згідно з FedWatch Tool від CME Group, зниження ставки у вересні вбачають лише 44%.

Однак інші великі центральні банки, такі як Європейський центральний банк і Банк Англії, можуть почати знижувати ставки в найближчому майбутньому.

Сьогодні ринки можуть отримати більше підказок щодо термінів циклу пом'якшення ставок ЄЦБ з європейських даних по інфляції.

Євро знизився на 0,05% до $1,0714. Фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні $1,2558, мало змінившись за день.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6688
  0,0673
 0,17
EUR
 1
 42,4972
  0,0563
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3548  0,05 0,13 39,9060  0,06 0,14
EUR 42,1852  0,06 0,15 42,9444  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4450  0,24 0,62 39,4700  0,24 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес