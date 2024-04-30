Єна утримує різке зростання після підозр у інтервенціях, ФРС в центрі уваги

У вівторок єна утримала свою позицію по відношенню до долара після різкого зростання напередодні, яке, за словами трейдерів, було викликане підозрою в інтервенціях японської влади.

Японська валюта торгувалася трохи нижче на 0,16% до 156,56 за долар, але була далеко від свого 34-річного мінімуму 160,245, досягнутого в понеділок, коли, за словами трейдерів, інтервенція Токіо з купівлі єни призвела до значного відскоку майже на шість ієн.

Японська влада не підтвердила, що втрутилася на валютний ринок для підтримки єни, але ринки залишаються в стані підвищеної готовності до інтервенцій напередодні перегляду монетарної політики Федеральним Резервом цього тижня.

Головний валютний дипломат Японії Масато Канда заявив у вівторок, що влада готова вирішити валютні питання "за 24 години", але знову відмовився коментувати, чи втручалося міністерство фінансів.

"Очевидно, що існує ймовірність того, що різке і раптове підвищення курсу єни було викликане втручанням. Але насправді ніхто не знає напевно, чи виходив Мінфін на валютні ринки вчора", - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

Торги в Азії в понеділок були нижчими, ніж зазвичай, через святкування "Золотого тижня" в Японії, коли єна отримала найбільший одноденний приріст по відношенню до долара в цьому році. Офіційні дані, які покажуть, чи мала місце інтервенція, будуть доступні лише наприкінці травня.

У п'ятницю ринки в Японії знову будуть закриті на вихідні.

Курс японської валюти все ще нижчий, ніж він був до оголошення політики Банку Японії минулого тижня.

Це може бути поганою ознакою для єни, оскільки у вівторок ФРС розпочинає дводенне засідання з монетарної політики, на якому, як очікується, утримуватиме ставки на рівні 5,25%-5,5%, а інфляція в США залишається високою.

Очікується, що ФРС зробить "яструбине" повідомлення, а це означає, що ймовірний більший продаж єни, сказав Конг з CBA.

"Це означає, що Мінфін, швидше за все, буде змушений втрутитися ще не раз, щоб сповільнити зростання USD/JPY".

Повільний підхід Банку Японії до підвищення процентних ставок після його історичного рішення відмовитися від від'ємних ставок у березні змусив трейдерів зробити ставку на те, що прибутковість японських облігацій залишатиметься низькою протягом тривалого періоду. На противагу цьому, ставки в США все ще залишаються відносно високими і надають достатньо свободи дій для "ведмедів" по єні.

Крихке відновлення економіки також, ймовірно, обмежить можливості Банку Японії, оскільки будь-яке надмірне посилення політики може призвести до рецесії в Японії.

Дані показали, що промислове виробництво в Японії в березні зросло на 3,8% порівняно з попереднім місяцем, хоча роздрібні продажі за той самий місяць виявились нижчими за ринкові прогнози.

Напередодні засідання ФРС долар консолідувався в районі 105,73 проти кошика валют, після падіння на 0,25% на попередній сесії.

Трейдери продовжують зменшувати бети на зниження ставки ФРС цього року на тлі більш гарячих, ніж очікувалося, економічних даних США і стійких показників інфляції.

Згідно з FedWatch Tool від CME Group, зниження ставки у вересні вбачають лише 44%.

Однак інші великі центральні банки, такі як Європейський центральний банк і Банк Англії, можуть почати знижувати ставки в найближчому майбутньому.

Сьогодні ринки можуть отримати більше підказок щодо термінів циклу пом'якшення ставок ЄЦБ з європейських даних по інфляції.

Євро знизився на 0,05% до $1,0714. Фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні $1,2558, мало змінившись за день.