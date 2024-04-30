Акції Волл-стріт зросли, оскільки інвестори зосередилися на діях ФРС

Американські акції завершили торги в понеділок з різким зростанням акцій Tesla та Apple, оскільки інвестори очікували, що скаже Федеральна резервна система про перспективи процентної ставки після засідання цього тижня.

Трейдери очікували, що ФРС залишить ставки без змін, при цьому дотримуючись яструбиного тону.

Акції Tesla виросли на 15,3% після того, як виробник електромобілів домігся прогресу в отриманні схвалення регуляторних органів на запуск своєї передової програми допомоги водіям в Китаї, другому за величиною ринку після США.

Акції Apple зросли на 2,5% після повідомлення про те, що виробник iPhone відновив переговори з OpenAI про використання технології генеративного штучного інтелекту (ШІ) стартапу. Bernstein підвищив рейтинг акцій Apple до "outperform".

Інші акції мегакомпаній знизилися, включаючи Alphabet, Meta Platforms і Microsoft. Nvidia закрилась вище після того, як відіграла ранні втрати.

Дев'ять з 11 секторів S&P 500 завершили зростання на чолі з акціями споживчих товарів, комунальних послуг, нерухомості, матеріалів та промисловості. Найбільше втратили акції секторів комунікаційних послуг та фінансів.

"Більше питання, ніж ставки, тому що вони не збираються знижуватись цього тижня, полягає в тому, наскільки яструбиними будуть їхні заяви, тому що вони вже були досить яструбиними", - сказав Томас Хейз, голова хедж-фонду Great Hill Capital в Нью-Йорку.

За даними LSEG, грошові ринки оцінюють зниження процентних ставок цього року приблизно на 35 базисних пунктів (б.п.), в порівнянні з 150 б.п., які спостерігалися на початку року.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 146,43 пункту, або на 0,38%, до 38 386,09, S&P 500 - на 16,21 пункту, або на 0,32%, до 5 116,17, а Nasdaq Composite - на 55,18 пункту, або на 0,35%, до 15 983,08.

Акції Domino's Pizza підскочили на 5,6% після того, як перевершили очікування щодо продажів за перший квартал. За даними LSEG, з 233 компаній S&P 500, які відзвітували про квартальні прибутки, 78,1% перевершили очікування аналітиків, порівняно з довгостроковим середнім показником 67%.

Paramount Global зросла на 2,9% після повідомлення про те, що сім'я Редстоун і генеральний директор Skydance Media Девід Еллісон пішли на поступки, щоб зробити потенційну зміну контролю над стрімінговою компанією більш привабливою для інших інвесторів.

"Загальний імпульс все ще зростає, і це важливий тиждень, з великою кількістю прибутку, ФРС в середу і несільськогосподарською зайнятістю в п'ятницю, і шлях найменшого опору є вищим", - сказав Білл Стразулло, головний ринковий стратег Bell Curve Trading в Бостоні.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 2,72 до 1. На Nasdaq 2,615 акцій зросли, а 1,604 впали, оскільки акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,63 до 1.

Індекс S&P 500 показав 20 нових 52-тижневих максимумів і один новий мінімум, в той час як Nasdaq зафіксував 80 нових максимумів і 69 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 9,98 мільярдів акцій, порівняно з 11 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.