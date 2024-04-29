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АНАЛІТИКА

Долар помірно опускається до євро і фунта, падає на 1,3% до єни

15:53 29.04.2024 |

Фінанси

 

Долар США демонструє помірне зниження в парах до євро і фунта стерлінгів, а також різко дешевшає до японської єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести основних світових валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,25%, ширший WSJ Dollar Index - 0,42%.

Пара євро/долар за даними на 14:47 EET торгується на рівні $1,0717 порівняно з $1,0693 на закриття попередніх торгів, євро додає 0,2%.

Курс фунта до долара зміцнюється на 0,3% і становить $1,2532 проти $1,2496 у п'ятницю.

Учасники ринку очікуюь підсумків засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, яке завершиться в середу. Аналітики впевнені, що американський Центробанк знову збереже процентну ставку на рівні 5,25-5% річних. Перше зниження ставки очікується у вересні.

Зведений індекс ділової та споживчої довіри в єврозоні у квітні знизився до 95,6 пункту, йдеться у звіті Європейської комісії. Згідно з переглянутими даними, у березні значення індексу становило 96,2 пункту, а не 96,3 пункту, як повідомлялося раніше. Консенсус-прогноз, який наводить Trading Economics, припускав зростання до 96,8 пункту з спочатку оголошеного березневого рівня.

Тим часом вартість американської валюти в парі з єною впала на 1,3%, до 156,28 єни з 158,34 єни.

Учасники ринку вважають, що причиною такого різкого падіння можуть бути інтервенції японської влади на валютному ринку, покликані підтримати єну, що впала до мінімумів за 34 роки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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