НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,6963 грн/$1

Долар виріс до 160,245 єни після того, як на початку торгів єна торгувалась у вузькому діапазоні 158,05-158,15. Рух єни майже не вплинув на євро та фунт стерлінгів, які залишились біля нижньої межі діапазонів, досягнутих під час волатильної п'ятничної сесії.