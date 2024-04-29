Ціни на золото тупцюють на місці напередодні засідання ФРС

Ціни на золото мало змінилися на азіатських торгах в понеділок, не відчуваючи полегшення від нещодавніх втрат, оскільки трейдери продовжували закладати в ціну higher-for-longer процентні ставки в США перед засіданням Федеральної резервної системи, яке відбудеться цього тижня.

Жовтий метал впав з рекордних максимумів, досягнутих на початку квітня, оскільки попит на активи-прихістки зменшився за відсутності ескалації між Іраном та Ізраїлем. Це зробило золото вразливим до відтоку в умовах обмежувальної монетарної політики США.

Спотове золото о 07:10 EET стабілізувалося на рівні 2334,66 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, не змінилися і становили 2345,60 доларів за унцію.

Відносно сильний долар також тиснув на золото, особливо після того, як індекс цін PCE, який є ключовим показником інфляції ФРС, виявився вищим, ніж очікувалося.

Зростаючі ознаки стійкої інфляції в США змусили трейдерів значною мірою знизити очікування щодо дострокового зниження ставок ФРС. Тепер очікується, що центральний банк почне знижувати ставки лише у вересні або навіть у четвертому кварталі.

Це ставить майбутнє засідання ФРС в центр уваги, оскільки на ньому буде більше підказок щодо планів центрального банку стосовно ставок.

Підвищення ставок на довший термін не обіцяє нічого хорошого для золота, оскільки збільшує альтернативну вартість інвестицій в жовтий метал. Але хоча ціни на золото знизилися на останніх сесіях, вони все ще торгуються з позитивною динамікою впродовж року на тлі постійних побоювань, що високі процентні ставки суттєво вплинуть на глобальне економічне зростання.

Інші дорогоцінні метали демонстрували помірно позитивну динаміку після різких втрат протягом останніх двох тижнів. Ф'ючерси на платину зросли на 0,6% до $930,05 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,3% до $27,613 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь в понеділок досягли дворічних максимумів, оскільки надії на високий попит в Китаї були підкріплені подальшим ослабленням Пекіном обмежень на купівлю житла у великих містах, щоб підтримати ринок нерухомості.

Ринок нерухомості в Китаї є ключовим аспектом економіки, а також основним чинником попиту на мідь у найбільшому в світі імпортері жовтого металу.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,4% до $10 015,0 за тонну - найвищого рівня з початку травня 2022 року. Одномісячні ф'ючерси на мідь подорожчали на 0,2% до $4,5962 за фунт.

Очікування більш жорстких поставок стали основним стимулом для зростання цін на мідь в останні тижні, особливо після того, як Захід посилив свої санкції щодо експорту російського металу.

Зараз основна увага прикута до ключових даних китайського індексу менеджерів із закупівель, які мають бути опубліковані цього тижня, щоб отримати більше інформації про найбільшого в світі імпортера міді.