Акції в Азії ростуть, оскільки зростання техкомпаній компенсує побоювання щодо ФРС; Китай лідирує

Більшість азіатських акцій зросли в понеділок, оскільки акції технологічних компаній слідували за значним зростанням своїх колег з Уолл-стріт, в той час як китайські ринки зросли після подальшого послаблення урядом деяких обмежень на ринку нерухомості.

Регіональні ринки не зважали на побоювання щодо higher-for-longer ставок в США після сильних даних по інфляції, опублікованих минулого тижня. Але очікується, що ці побоювання посиляться з наближенням засідання Федеральної резервної системи цього тижня.

Сектор високих технологій показав найкращі результати за день, слидуючи за сильною сесією на Волл-стріт в п'ятницю, після того, як Microsoft Corporation і Alphabet Inc опублікували несподівано високі прибутки. Ф'ючерси на американські фондові індекси виросли на азіатських торгах в понеділок.

Сила в технологічному секторі також допомогла ринкам забути про дані, що свідчать про тривку інфляцію в США, яка створює перспективу більш яструбиних сигналів із засідання Федеральної резервної системи цього тижня.

Передбачається, що очікування цього засідання обмежить зростання на азіатських ринках.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 1,3% та 0,8% відповідно, випередивши більшість своїх регіональних аналогів.

Зростання відбулося переважно завдяки акціям на ринку нерухомості після того, як китайський уряд оголосив про заходи щодо подальшого послаблення обмежень на купівлю житла у великих містах.

Цей крок був спрямований на підтримку ринку нерухомості, який бореться з трирічним спадом і був ключовою точкою тиску на китайську економіку.

Зростання китайських акцій також відбулося за кілька днів до публікації ключового індексу менеджерів із закупівель за квітень, який, як очікується, дасть більше підказок щодо економічного відновлення в країні.

Цього тижня також очікується звітність низки ключових китайських компаній, зокрема, найбільших державних банків та нафтогазових компаній Китаю.

Гонконгський індекс Hang Seng показав найкращі результати в Азії, піднявшись на 1,7% завдяки зростанню акцій технологічних компаній та нерухомості. Індекс зараз торгується на 20% вище п'ятирічних мінімумів, досягнутих наприкінці січня, і близький до того, щоб вийти на територію бичачого ринку.

Інші азійські індекси технологічних компаній також зросли. Південнокорейський KOSPI додав 0,8% завдяки зростанню акцій великих виробників мікросхем.

Зростання акцій виробників мікросхем також призвело до того, що Тайванський зважений індекс Тайваню додав більше 1%.

Настрої щодо технологій посилилися, головним чином, завдяки більш високим, ніж очікувалося, прибуткам американських технологічних титанів Microsoft і Alphabet, які в п'ятницю викликали ралі на Волл-стріт.

Високі прибутки цих двох компаній породили надію на те, що підвищений попит на штучний інтелект продовжить генерувати вартість для акцій технологічних компаній.

Інші азіатські акції також зросли в понеділок. Широкомасштабне зростання підняло австралійський ASX 200 на 0,8%, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказали на незначно позитивне відкриття. Цього тижня Nifty очікує деяка волатильність через загальні вибори 2024 року.

Японські ринки закриті на вихідні.