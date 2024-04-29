Єна перевищила позначку 160 за долар, мінімум з квітня 1990 року

Японська єна в понеділок досягла найслабших рівнів з квітня 1990 року, на тонкому ринку через вихідний день в Японії і спроби трейдерів протестувати ключові рівні і stop-loss ордери на нервовому, неліквідному ринку.

Долар виріс до 160,245 єни після того, як на початку торгів єна торгувалась у вузькому діапазоні 158,05-158,15.

Один з портфельних менеджерів сказав, що "стопи" по парі на ключовому рівні 160 були "зняті", а це означає, що падіння єни змусило тих, хто мав довгі позиції по єні і stop-loss ордери в районі цього рівня, вирівняти позиції, що посилило її падіння.

Рух єни майже не вплинув на євро та фунт стерлінгів, які залишились біля нижньої межі діапазонів, досягнутих під час волатильної п'ятничної сесії.

Ринки очікують на будь-яке втручання японської влади, щоб стримати падіння єни майже на 11% цього року.

Хоча в п'ятницю єна зазнала найбільшого падіння за останні шість місяців, вона також ненадовго зросла до 154,97 за долар, що викликало припущення, що японська влада, можливо, перевіряла валютні курси перед можливим втручанням. Не одразу було зрозуміло, що спричинило цей рух.

Станом на 04:00 EET японська єна коштувала 159,105, знизившись на 0,5%. Токійські ринки були закриті на перше зі свят "Золотого тижня" в країні.

У п'ятницю єна подорожчала майже на 3,5 єни з 158,445 до 154,97, оскільки трейдери висловили своє розчарування після того, як Банк Японії залишив політику без змін і дав мало підказок щодо скорочення обсягів купівлі японських державних облігацій (JGB) - крок, який міг би означити підлогу для єни.

Перегляд політики Федерального резерву 1 травня є головною темою для ринків цього тижня, оскільки інвестори вже очікують затримки зі зниженням ставок після чергової порції стійкої інфляції в США, і, як підкреслюють офіційні особи, в тому числі голова Джером Пауелл, навіть ці плани залежать від статистичних даних.

Вішну Варатан, керівник відділу економіки та стратегії Азії в Mizuho Bank в Сінгапурі, очікує, що пара долар-єна буде більш двосторонньою до засідання Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC), на відміну від останніх кількох тижнів, коли яструбині очікування ФРС підтримували стабільне зростання долара по відношенню до більшості інших валют.

"Планка досить висока для тривалого "яструбиного" сюрпризу, який, в свою чергу, підняв би дохідність", - сказав він, маючи на увазі ФРС.

"Отже, з точки зору спреду дохідності між казначейськими облігаціями США і японськими держоблігаціями, для того, щоб це продовжувало сприяти подальшому знеціненню єни, планка дуже висока, тому що ФРС також може бути не настільки яструбиною, як очікують ринки".

"Розчарування Банком Японії може бути перенесено на FOMC в тій мірі, в якій вони можуть бути більш нерішучими, ніж рішуче яструбиними".

Очікується, що ФРС збереже базову процентну ставку на рівні 5,25%-5,5% на засіданні 30 квітня-1 травня. Інвестори зараз вбачають, можливо, лише одне зниження ставки цього року, яке очікується в листопаді, згідно з CME FedWatch Tool.

Фунт стерлінгів був на рівні $1,2522, що на 0,22% вище, але все ще на деякій відстані від п'ятничного максимуму $1,2541.