Нацбанк підвищив прогноз міжнародних резервів на кінець 2024р. до $43,4 млрд

Національний банк України підвищив прогноз міжнародних резервів на кінець цього року до $43,4 млрд з $40,4 млрд і до $44,3 млрд з $42,1 млрд - на кінець наступного.

"Порівняно з попереднім прогнозом значно послабився ризик недостатності міжнародного фінансування цього року, однак ризики ритмічності його надходження зберігаються", - зазначив НБУ в пресрелізі в четвер.

Центробанк нагадав, що в березні від міжнародних партнерів надійшло близько $9 млрд, що надало змогу наростити міжнародні резерви майже до $44 млрд.

Крім того, за останні дні Україна отримала позитивні новини зі США про схвалення пакета військової та фінансової допомоги, і також надійшов черговий транш від ЄС у розмірі EUR1,5 млрд.

"З огляду на це Україна може розраховувати на $38 млрд зовнішньої бюджетної допомоги цього року", - вказав НБУ.

Згідно з його оновленим прогнозом, оцінку дефіциту поточного рахунку цього року погіршено з $16,9 млрд до $20,2 млрд, проте наступного покращено з $19,8 млрд до $18,2 млрд.