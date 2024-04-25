Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк підвищив прогноз міжнародних резервів на кінець 2024р. до $43,4 млрд

 

Національний банк України підвищив прогноз міжнародних резервів на кінець цього року до $43,4 млрд з $40,4 млрд і до $44,3 млрд з $42,1 млрд - на кінець наступного.

"Порівняно з попереднім прогнозом значно послабився ризик недостатності міжнародного фінансування цього року, однак ризики ритмічності його надходження зберігаються", - зазначив НБУ в пресрелізі в четвер.

Центробанк нагадав, що в березні від міжнародних партнерів надійшло близько $9 млрд, що надало змогу наростити міжнародні резерви майже до $44 млрд.

Крім того, за останні дні Україна отримала позитивні новини зі США про схвалення пакета військової та фінансової допомоги, і також надійшов черговий транш від ЄС у розмірі EUR1,5 млрд.

"З огляду на це Україна може розраховувати на $38 млрд зовнішньої бюджетної допомоги цього року", - вказав НБУ.

Згідно з його оновленим прогнозом, оцінку дефіциту поточного рахунку цього року погіршено з $16,9 млрд до $20,2 млрд, проте наступного покращено з $19,8 млрд до $18,2 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6702
  0,1986
 0,50
EUR
 1
 42,5205
  0,3372
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3652  0,00 0,00 39,8952  0,02 0,05
EUR 42,1717  0,03 0,07 42,9630  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7000  0,25 0,63 39,7200  0,25 0,63
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес