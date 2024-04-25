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Нацбанк підвищив прогноз міжнародних резервів на кінець 2024р. до $43,4 млрд
14:30 25.04.2024 |
Національний банк України підвищив прогноз міжнародних резервів на кінець цього року до $43,4 млрд з $40,4 млрд і до $44,3 млрд з $42,1 млрд - на кінець наступного.
"Порівняно з попереднім прогнозом значно послабився ризик недостатності міжнародного фінансування цього року, однак ризики ритмічності його надходження зберігаються", - зазначив НБУ в пресрелізі в четвер.
Центробанк нагадав, що в березні від міжнародних партнерів надійшло близько $9 млрд, що надало змогу наростити міжнародні резерви майже до $44 млрд.
Крім того, за останні дні Україна отримала позитивні новини зі США про схвалення пакета військової та фінансової допомоги, і також надійшов черговий транш від ЄС у розмірі EUR1,5 млрд.
"З огляду на це Україна може розраховувати на $38 млрд зовнішньої бюджетної допомоги цього року", - вказав НБУ.
Згідно з його оновленим прогнозом, оцінку дефіциту поточного рахунку цього року погіршено з $16,9 млрд до $20,2 млрд, проте наступного покращено з $19,8 млрд до $18,2 млрд.
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