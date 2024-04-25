НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,6976 грн/$1

Ціни на золото впали на азіатських торгах і були близькі до того, щоб прорватися нижче ключових рівнів, оскільки зниження попиту на активи-прихістки та перспектива високих процентних ставок в США на більш тривалий термін негативно позначилися на жовтому металі.