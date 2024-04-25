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АНАЛІТИКА

Банки видали підприємцям кредитів за держгарантіями на ₴111,8 мільярда

10:38 25.04.2024 |

Фінанси, Економіка

Банки видали підприємцям кредитів за держгарантіями на &#8372;111,8 мільярда

 

Українські банки із грудня 2020 року, станом на 1 квітня 2024 року, видали мікро-, малому та середньому бізнесу кредитів під державні гарантії на портфельній основі на 111,8 млрд грн, із них у березні - на 3,9 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"У межах підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 35 069 кредитів на загальну суму 111,8 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 квітня поточного року під державні гарантії на портфельній основі продовжує лідирувати АТ КБ «ПриватБанк»: 11 747 кредитів на загальну суму 19,4 млрд грн, що становить 55% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Другим за кількістю таких кредитів є АТ «Ощадбанк»: 2 998 кредитів на 11,6 млрд грн (89% від ліміту банку). Укргазбанк закриває трійку лідерів: 768 кредитів на 8,7 млрд грн (62% від свого ліміту).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується: у Києві - 2 021 кредит на 7,2 млрд грн, у Дніпропетровській області - 1 419 кредитів на 4,8 млрд грн, у Львівській області - 1 612 кредитів на 4,8 млрд грн та у Київській області - 1 168 кредитів на 4,2 млрд гривень.

Банки видали підприємцям кредитів за держгарантіями на &#8372;111,8 мільярда

 

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: сільське господарство - 4 766 кредитів на загальну суму 28,6 млрд грн, оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів - 7 627 кредитів на 16,6 млрд грн, переробна промисловість - 2 727 кредитів на 12,5 млрд грн, транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - 1 070 кредитів на 2,3 млрд грн та будівництво - 429 кредитів на 1,4 млрд грн.

Як повідомлялось, у лютому підприємці отримали 768 кредитів на понад 2,9 млрд гривень за державними гарантіями на портфельній основі.

Програма кредитування з покриттям державними гарантіями на портфельній основі передбачає можливість для ММСП взяти кредит під державні гарантії, які покривають до 70% зобов'язань позичальника. Програма розрахована на підприємців, які не можуть взяти "звичайний" кредит через брак застави або ж відсутність кредитної історії. Програма впроваджується Міністерством фінансів і державним Укрексімбанком через мережу банків-партнерів. Позику може отримати представник мікро-, малого чи середнього бізнесу з річним доходом, що не перевищує еквівалент 50 млн євро, де працюють не більше 250 людей.
Ключові теги: кредит
 

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