Долар компенсував частину своїх втрат. Єна бореться на рівні 155

Єна в четвер трималася на слабшій стороні рівня 155 за долар, оскільки Банк Японії (BOJ) розпочинає свою дводенну зустріч щодо встановлення ставок, змушуючи трейдерів нервувати щодо того, чи втрутиться Токіо, поки ще тривають обговорення політики.

Торгуючись у вузькому діапазоні протягом останніх кількох днів, зростаючий долар на попередній сесії нарешті прорвався вище рівня 155 ієн, вперше з 1990 року, і востаннє був стабільним на рівні 155,34 ієни на початку торгів в Азії.

Інтенсивні спекуляції щодо інтервенції з боку японської влади для підтримки єни завадили підйому долара до психологічно ключового рівня, який деякі учасники ринку розглядали як лінію на піску, яка спонукала б Токіо вжити заходів.

Порушення рівня в 155 ієн відбувається під час зустрічі Банку Японії для обговорення монетарної політики, хоча очікується, що центральний банк залишить свою короткострокову цільову процентну ставку незмінною після знакового виходу минулого місяця з негативних ставок.

«Ми очікуємо, що засідання Банку Японії призведе до дещо негативних результатів утримання», - сказав Карл Енг, аналітик з дослідження цінних паперів MFS Investment Management.

«Що стосується політичних сигналів, у квітні, здається, ще рано відступати від березневого повідомлення Банку Японії про те, що сприятливі фінансові умови залишаться на даний момент.

Постійні очікування поступового посилення політики та низька кінцева облікова ставка ускладнюють суттєве підвищення курсу єни, навіть якщо на історично низьких рівнях».

Глава Банку Японії Кадзуо Уеда заявив цього тижня, що центральний банк знову підвищить процентні ставки, якщо трендова інфляція прискориться до цільового рівня у 2%.

На ширшому ринку долар був на передньому плані, компенсувавши частину своїх втрат після невеликого падіння на початку тижня після оптимістичних даних про ділову активність у єврозоні та Великобританії, які, у свою чергу, підвищили євро та фунт стерлінгів.

Євро минулого разу піднявся на 0,04% до 1,0702 долара, але трохи відійшов від тижневого максимуму, досягнутого в середу, тоді як фунт стерлінгів знизився на 0,01% до 1,2463 долара.

Курс долара встановився на рівні 105,79 до кошика валют, відірвавшись від майже двотижневого мінімуму, досягнутого на попередній сесії.

Торгівля в Азії зменшилася через відпустку Австралії.

Австралійський долар підвищився на 0,04% до 0,6500 доларів США, підтриманий зниженням бетів на зниження ставок з боку Резервного банку Австралії (RBA) цього року, після того, як інфляція споживчих цін у першому кварталі сповільнилася менше, ніж очікувалося.

«Інфляція пом'якшується, але їй ще потрібно пройти певний шлях, перш ніж RBA зможе бути впевненим, що вона повернеться до цільового діапазону 2-3% за бажаним графіком», - сказав Джастін Смірк, старший економіст Westpac.

«Таким чином, ми очікуємо, що RBA в травні залишиться в режимі очікування, і перенесли дату нашого першого зниження ставок з вересня на листопад».

Новозеландський долар подорожчав на 0,08% до 0,5940 долара.