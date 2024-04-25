Азійські акції падають на тлі нового обвалу акцій техногигантів, спричиненого Meta

Більшість азіатських акцій впали в четвер, причому акції технологічних компаній слідували за своїми колегами з Уолл-стріт після невтішних прогнозів інтернет-гіганта Meta Platforms, в той час як побоювання щодо високих процентних ставок в США на тривалий термін залишалися в силі.

Ф'ючерси на американські фондові індекси різко впали на торгах в Азії, причому втрати були спрямовані на високотехнологічний Nasdaq, оскільки Meta та її аналоги впали на позасесійних торгах. Акції Meta впали на 15% після того, як компанія спрогнозувала м'якший, ніж очікувалося, дохід у другому кварталі через збільшення витрат на штучний інтелект.

Це викликало занепокоєння щодо того, наскільки великий потенціал прибутку ШІ має для технологічних компаній, враховуючи, що він також пов'язаний з набагато вищими витратами. Прогноз Meta задав суворий тон майбутнім доходам Microsoft Corporation і Alphabet Inc.

Японський індекс Nikkei 225 показав найгірший результат в Азії, знизившись на 1,8% через втрати у важких технологічних акціях.

Більш широкий TOPIX впав на 1,1%, оскільки настрої на японських ринках також були погіршені очікуванням засідання Банку Японії в п'ятницю.

Хоча очікується, що Банк Японії залишить процентні ставки незмінними після історичного підвищення в березні, ринки остерігаються будь-яких яструбиних сигналів щодо інфляції, особливо після нещодавніх ознак покращення зростання заробітної плати та стійкості японської економіки.

Споживча інфляція в Токіо також має бути опублікована в п'ятницю, і, як очікується, вона покаже помірне зростання інфляції в квітні.



Південнокорейський індекс KOSPI впав на 1% в четвер через втрати в акціях технологічних компаній, оскільки слабкі сигнали з Уолл-стріт в значній мірі компенсували позитивні прибутки та економічні дані.

Виробник мікросхем пам'яті SK Hynix Inc впав на 3,3%, незважаючи на значно вищий, ніж очікувалося, прибуток за перший квартал завдяки попиту на штучний інтелект. Але виробник чіпів також прогнозує збільшення витрат, оскільки він нарощує обсяги виробництва, щоб задовольнити очікуваний стрибок попиту.

Акції Samsung Electronics Co Ltd впали на 1,9%. Ці два емітенти на сьогоднішній день є найбільшими на KOSPI.

Слабкість акцій технологічних компаній нівелювала оптимізм щодо даних по валовому внутрішньому продукту, які показали, що економіка Південної Кореї зросла на 1,3% в першому кварталі, що більш ніж вдвічі перевищило очікування.

Інші азіатські ринки були дещо змішаними. Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite дещо впали, тоді як гонконгський індекс Hang Seng продовжив зростання і досяг п'ятимісячних максимумів.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказали на стримане відкриття, оскільки настрої щодо країни охололи перед загальними виборами 2024 року, які починаються в п'ятницю. Очікується, що правляча партія BJP отримає третій термін поспіль.

Австралійські ринки були закриті на вихідні.