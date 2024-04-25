S&P 500 завершив торги з підвищенням, оскільки ринки зважують на зростаючу прибутковість, оптимістичні корпоративні результати

Індекс S&P 500 закрився з підвищенням в результаті нестабільних торгів в середу, оскільки інвестори зважили на зростання прибутковості казначейських облігацій на тлі позитивних корпоративних результатів, особливо технологічних гігантів.

Аукціон п'ятирічних казначейських облігацій США на суму $70 млрд, що відбувся в середу, допоміг підвищити прибутковість облігацій і спричинив тиск на акції. Базова 10-річна казначейська облігація додала на п'ять базисних пунктів до 4,6459%.

Індекс Dow знизився, а Nasdaq виріс. Сім з 11 секторів S&P 500 зросли на чолі з акціями споживчих товарів першої необхідності, комунальних послуг, споживчих товарів і нерухомості.

Інвестори також були зосереджені на квартальних прибутках компаній, особливо на акціях провідних мегакапів. Акції Meta Platforms впали на 11% на подовжених торгах після того, як технологічний гігант повідомив, що його капітальні витрати можуть сягнути до 40 мільярдів доларів у 2024 році, навіть незважаючи на те, що його доходи за перший квартал перевершили прогнози.

Microsoft і Alphabet повинні повідомити про свої результати пізніше цього тижня.

Акції Tesla підскочили на 12% після того, як плани виробника електромобілів збільшити виробництво і випустити більш доступні моделі затьмарили його слабкі квартальні результати.

"Найбільше занепокоєння у мене викликає ринок облігацій, особливо довгий кінець кривої дохідності в США", - сказав Білл Стразулло, головний ринковий стратег Bell Curve Trading в Бостоні.

S&P 500 виріс на 1,08 пункту, або на 0,02%, до 5 071,63, а Nasdaq Composite - на 16,11 пункту, або на 0,10%, до 15 712,75. Промисловий індекс Доу-Джонса впав на 42,77 пункти, або на 0,11%, до 38 460,92.

У четвер ринки очікують на дані по валовому внутрішньому продукту за перший квартал, а в п'ятницю - на витрати на особисте споживання (PCE) за березень. Звіт про інфляцію споживчих цін за березень, який виявився вищим, ніж очікувалося, відсунув назад очікування щодо того, коли ФРС почне знижувати процентні ставки.

Акції Boeing впали на 2,8% після того, як авіабудівник повідомив про перше за сім кварталів падіння прибутку, хоча результат перевершив очікування аналітиків.

Виробник сонячних інверторів Enphase Energy впав на 5,5% після того, як спрогнозував прибуток у другому кварталі, який виявився нижчим за очікування аналітиків.

Texas Instruments піднявся на 5,6% після того, як виробник мікросхем спрогнозував виручку в другому кварталі вище оцінок аналітиків. Філадельфійський індекс напівпровідників закрився з підвищенням, оскільки більшість акцій виробників мікросхем зросли.

Виробник ліків Biogen виріс на 4,5% після того, як перевершив очікування щодо прибутку в першому кварталі, а Boston Scientific подорожчав на 5,7% після того, як виробник медичного обладнання підвищив свій річний прогноз прибутку.

Акції Hasbro зросли майже на 12% після того, як виробник іграшок повідомив про менше, ніж очікувалось, падіння продажів у першому кварталі і значно перевершив прогнози щодо прибутку.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,33 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 80 нових максимумів і 50 нових мінімумів. На Nasdaq 1 903 акції зросли, а 2 316 впали, оскільки акції, що падали, переважали акції, що зростали, у співвідношенні 1,22 до 1.

Індекс S&P 500 показав 11 нових 52-тижневих максимумів і чотири нових мінімуми, в той час як Nasdaq зафіксував 55 нових максимумів і 120 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,2 млрд. акцій, порівняно з 11,07 млрд. в середньому за останні 20 днів.