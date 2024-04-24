Долар США зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів

Долар США зміцнюється до євро, ієни та фунта стерлінгів на торгах у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,18%, ширший WSJ Dollar Index - 0,08%.

Пара євро/долар за даними на 15:05 EET торгується на рівні $1,0688 порівняно з $1,0703 на закриття попередніх торгів.

Курс фунта до долара опустився до $1,2433 порівняно з $1,2449 напередодні.

Трейдери очікують публікації звіту про доходи і витрати американців за березень, який містить ключовий показник інфляції (індекс PCE), що відстежується Федеральною резервною системою (ФРС). Ці дані будуть оприлюднені в п'ятницю.

Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає прискорення зростання індексу PCE в березні до 2,6% у річному вираженні з лютневих 2,5% і уповільнення темпів підвищення індикатора базової інфляції (PCE Core) до 2,6% з 2,8%.

Важливість цієї статистики для ринку підвищується з огляду на те, що опубліковані напередодні статдані засвідчили несподіваний спад активності в промисловому секторі США та сповільнення темпів зростання у сфері послуг у квітні, зазначає Market Watch. Сигнали ослаблення економічної активності звужують для Федрезерву простір для маневру щодо відстрочки зниження ставки.

Однак якщо індекс PCE буде вищим, ніж очікується, то шанси на зменшення ставки американським ЦБ цього року скоротяться ще більше, зазначають експерти.

На початку року трейдери прогнозували, що ФРС опустить ставку цього року шість разів по 25 базисних пунктів, а тепер розраховують максимум на два зниження.

Шанси на те, що ставку ФРС буде зменшено у вересні ринок оцінює у 68,2% проти 97,5% місяць тому, пише Market Watch.

Статдані з ФРН, опубліковані в середу, показали поліпшення настрою німецьких підприємців у квітні. Індикатор, який розраховує мюнхенський інститут економічних досліджень Ifo, зріс до максимуму з травня 2023 року завдяки поступовому ослабленню інфляційного тиску і зростанню очікувань швидкого пом'якшення грошово-кредитної політики Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Значення індексу цього місяця збільшилося до 89,4 пункту з 87,9 пункту в березні.

Водночас в Італії було відзначено зниження як ділової, так і споживчої довіри.

Вартість американської валюти в парі з єною в середу становить 155,11 єни проти 154,84 єни напередодні.

