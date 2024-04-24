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АНАЛІТИКА

Банки збільшують кредитування населення та пом'якшують вимоги, - опитування НБУ

14:41 24.04.2024 |

Фінанси

 

Банкіри очікують зростання кредитних портфелів населення впродовж наступних 12 місяців. Вимоги до позичальників будуть знижуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Опитування про умови банківського кредитування НБУ (II квартал 2024 року).

Результати опитування зафіксували зростання попиту на роздрібні кредити в І кварталі. Кращі споживчі настрої стимулювали попит домогосподарств на позики.

Банки збільшують кредитування населення та пом'якшують вимоги, - опитування НБУ

 

У квітні - червні банки очікують зростання попиту населення на споживчі кредити. Фінустанови послаблюють стандарти кредитування для споживчих кредитів уже п'ятий квартал поспіль.

"Підвищення конкуренції з іншими фінустановами та зменшення вартості ресурсів вплинули на послаблення кредитних стандартів для населення", - йдеться в повідомленні.

Поточне опитування про умови банківського кредитування проводилося з 18 березня до 8 квітня 2024 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 26 фінансових установ, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 96%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: кредит
 

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