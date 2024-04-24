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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 39,4559 грн/$1
12:48 24.04.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 24 квітня 2024 року.
|Показник
|23.04.2024
|24.04.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|39,5886
|39,4559
|-0,34
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 24 квітня - 39,7836 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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