Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Більшість банкірів очікує зниження облікової ставки НБУ на 0,5 в.п.

 

Національний банк України (НБУ) знизить облікову ставку на засіданні в четвер із 14,5% до 14%, прогнозує більшість банкірів, опитаних агентством "Інтерфакс-Україна", хоча лунають і сміливіші оцінки - до 13,5% і навіть 13% річних.

"Фактична інфляція в березні знову виявилася кращою за очікування ринку, що посилило ймовірність зниження облікової ставки НБУ 25 квітня ще на 50 б.п. - до 14%. Водночас ми вважаємо досить низькими шанси, що НБУ знизить ставку більш суттєво", - сказав агентству головний менеджер із макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.

"Моя особиста думка, що і надалі знижуватимуть поступово (облікову ставку - ІФ-У), я очікую, що ще мінімум на піввідсотка... хоча не виключаю, що можуть і більше знизити", - поділився очікуваннями начальник управління міжбанківських операцій ПриватБанку Микита Мишаков.

За його словами, такому зниженню сприяє позитивна динаміка інфляції та намір Нацбанку здешевити для держави обслуговування внутрішнього боргу за ОВДП і загалом держборгу.

Голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий також очікує зниження ставки в четвер на 0,5 в.п., водночас допускає і зниження на 1 в.п. - до 13,5% річних.

Він вважає, що для такого кроку присутні стимулюючі фактори у вигляді низької інфляції, рекордного запасу золотовалютних резервів і зростання залишків на рахунках фізичних і юридичних осіб.

"Рішення про виділення додаткової військової та фінансової допомоги точно позитивно позначиться і на настроях на валютному ринку. Таке рішення матиме і позитивний ефект на відновлення кредитування (хочу нагадати, що НБУ наразі працює над Стратегією відновлення кредитування), а відтак і додаткового стимулювання економічного відновлення", - додав банкір.

Він зазначив, що важливим фактором для рівня зниження облікової ставки є і стратегія регулятора щодо часу впровадження другого етапу валютної лібералізації.

Голова правління Юнекс Банку Іван Світек також очікує зниження облікової ставки на наступному засіданні в межах 0,5-1 в.п.

"Рекордно низька інфляція в березні, яку в Україні активно порівнювали з американською, дає привід для сміливих монетарних рішень. Однак не варто забувати і про широкий набір ризиків, що стримують різке зниження ставки: від воєнних ризиків до бюджетних та інфляційних. Тому, думаю, все ж таки буде ухвалено рішення про помірне зниження облікової ставки до 14%", - поділився очікуваннями Світек.

Найсміливіший прогноз дав директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв - від 0,5 до 1,5%. "Облікова ставка максимально може знизитися до 13%, а ставка за 3-місячними депсертифікатами - до 16%", - вважає він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5860
  0,1976
 0,50
EUR
 1
 42,2620
  0,0498
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3646  0,03 0,06 39,9142  0,05 0,11
EUR 42,1417  0,03 0,06 42,9504  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4500  0,13 0,32 39,4700  0,13 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес