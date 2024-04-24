Індекси Уолл-стріт закрилися зростанням, оскільки інвестори аналізують звіти

Американські фондові біржі закрилися у вівторок зростанням після позитивних звітів провідних компаній, а інвестори були зосереджені на квартальних результатах Magnificent Seven та акціях інших провідних мегакапів.

Компанія Tesla розпочала цикл прибутків для технологічних важковаговиків після закриття ринків у вівторок, оголосивши про запуск нових моделей електромобілів і квартальний дохід, який випередив оцінки аналітиків. Його акції підскочили на 6% під час продовжених торгів.

Пізніше цього тижня з'являться результати інших технологічних компаній, зокрема Microsoft, Alphabet і Meta Platforms.

Ринки також були підтримані оптимістичними прибутками таких компаній, як General Motors, які закрилися зростанням на 4,4% після квартальних результатів автовиробника, які перевищили очікування.

Десять з 11 секторів індексу S&P 500 піднімалися завдяки росту акцій у сферах комунікаційних послуг і технологій. Сектор S&P Materials закривсся падінням, викликаним сталеливарною компанією Nucor Corp, яка втратила позиції на 8,9% після падіння прибутків у першому кварталі.

«Ми маємо продовження балансу перепроданості, який почався вчора, і каталізатором сьогодні є те, що ринки тепер переорієнтовані на звіти про прибутки в широкому спектрі секторів, які були сильними», - сказав Кіт Лернер, співдиректор з інвестицій Truist Advisory Services.

Промисловий індекс Dow Jones піднявся на 263,71 пункту, або 0,69%, до 38 503,69, S&P 500 підвищився на 59,95 пункту, або 1,20%, до 5 070,55, а Nasdaq Composite піднявся на 245,34 пункту, або 1,59%, до 15 696,64.

Дані, опубліковані у вівторок, показали, що ділова активність у США знизилася в квітні до чотиримісячного мінімуму через зниження попиту, тоді як темпи інфляції дещо знизилися, навіть коли ціни на виробничі ресурси різко зросли, що свідчить про можливе послаблення зростання споживчих цін.

Інвестори будуть дивитися на публікацію березневого індексу особистих споживчих витрат (PCE) - ключового для Федеральної резервної системи показника інфляції - який має бути опублікований у п'ятницю.

Згідно з даними LSEG, грошові ринки зараз оцінюють зниження процентної ставки приблизно на 43 базисних пункти, порівняно з приблизно 150 базисними пунктами на початку року.

«Звіт PMI був трохи слабшим, і зайнятість була дещо слабшою, тож ринок на даний момент сприймає це як "погані новини, це добрі новини", тобто люди стають занадто агресивними щодо очікувань ФРС ", - додав Лернер.

Spotify зріс на 11,4% після того, як шведський гігант потокового передавання музики вперше опублікував валовий прибуток, який перевищив 1 мільярд євро (1,1 мільярда доларів).

Позитивний прогноз прибутку за весь рік допоміг підняти акції GE Aerospace на 8,3%. Акції Danaher зросли на 7,2% після того, як компанія, що займається науками про життя, перевищила очікування квартального прибутку та продажів.

Акції JetBlue впали майже на 19%, оскільки недорогий перевізник зменшив свій прогноз річного доходу після невисоких доходів у першому кварталі.

На NYSE акції, що зростають, перевищили кількість тих, що знизилися, у співвідношенні 4,89 до 1. На NYSE було 86 нових максимумів і 30 нових мінімумів. На Nasdaq 3051 акція виросла, а 1135 впали, оскільки випуски, що розвиваються, перевищили кількість тих, що знизилися, у співвідношенні 2,69 до 1.

Індекс S&P 500 зафіксував 12 нових 52-тижневих максимумів і 2 нових мінімуми, тоді як Nasdaq зафіксував 57 нових максимумів і 85 нових мінімумів.

Обсяг на американських біржах склав 10,57 мільярда акцій у порівнянні з 11,07 мільярда в середньому за останні 20 днів.