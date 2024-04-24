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АНАЛІТИКА

Мінфін перед очікуваним зниженням облікової ставки НБУ зміг опустити лише ставку річних ОВДП на 0,1 п.п.

23:47 23.04.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на первинних аукціонах у вівторок спромоглося знизити ставку розміщення 12-міс. облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) на 0,1 процентного пункту (п.п.) - до 16% річних, тоді як ставки дво- та трирічних облігацій залишилися на колишньому рівні, незважаючи на очікування зниження облікової ставки Національним банком 25 квітня.

За даними Мінфіну на його сайті, попит перевищив пропозицію, яка на всіх трьох аукціонах становила 3 млрд грн (тут і далі - за номіналом), лише на "короткі" папери, склавши 5,23 млрд грн.

У результаті Мінфін відхилив 8 із 31 заявок, у яких ставки доходили до 16,1% річних, тоді як на двох інших аукціонах він задовольнив усі подані 30 заявок.

Порівняно з аукціонами тижневої давності попит на дворічні ОВДП зріс із 0,48 млрд грн до 2,01 млрд грн, тоді як на трирічні облігації він знизився з 3,17 млрд грн до 2,18 млрд грн.

Загалом Мінфін на аукціонах цього вівторка залучив 7,59 млрд грн порівняно з 6,87 млрд грн тижнем раніше.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону57*5859
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000230635Дорозміщення UA4000230809Дорозміщення UA4000230270
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Дата розміщення 23.04.2024 23.04.2024 23.04.2024
Дата оплати за придбані облігації 24.04.2024 24.04.2024 24.04.2024
Дата оплати відсотків 01.05.2024 18.09.2024 10.07.2024
Дата оплати відсотків 30.10.2024 19.03.2025 08.01.2025
Дата оплати відсотків 30.04.2025 17.09.2025 09.07.2025
Дата оплати відсотків  18.03.2026 07.01.2026
Дата оплати відсотків   08.07.2026
Дата оплати відсотків   06.01.2027
Дата оплати відсотків   07.07.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію , 85.00 92.50
Номінальний рівень дохідності, % 16.24 17.00 18.50
Термін обігу (днів) 371 693 1 169
Дата погашення 30.04.2025 18.03.2026 07.07.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 5 234 280 000 2 014 033 000 2 178 281 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 000 000 000 2 014 033 000 2 178 281 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 17 000 000 000 2 803 163 000 17 790 502 000
Кількість поданих заявок, шт. 31 12 18
Кількість задоволених заявок, шт. 23 12 18
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.10 17.00 18.30
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 15.90 16.90 18.10
Встановлена дохідність, % 16.00 17.00 18.30
Середньозважена дохідність, % 16.00 17.00 18.30
Надходження до бюджету 3 240 429 427.70 2 045 874 986.55 2 302 808 649.54

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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