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Банки знизять ставки за депозитами для населення, - опитування НБУ
17:18 23.04.2024 |
У квітні-червні 2024 року майже всі українські банки очікують зниження вартості майже і для домогосподарств, і для корпорацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Опитування про банківське фондування НБУ (II квартал 2024 року).
За результатами опитування, у І кварталі вперше з 2021 року банки вказали на зменшення обсягу залучень від населення. Ціна депозитів населення несуттєво збільшилася, переважно в окремих великих банків.
Падіння залучень від домогосподарств банки пояснювали зниженням пропозиції. Рівень відсоткових ставок, на думку банків, не впливав на зміну обсягу депозитів клієнтів.
За прогнозами респондентів, у ІІ кварталі обсяги залучення збільшаться як від населення, так і від бізнесу.
Поточне Опитування про банківське фондування проводилося з 18 березня до 8 квітня 2024 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Відповіді надали 26 фінансових установ, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку.
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