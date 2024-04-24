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Банки знизять ставки за депозитами для населення, - опитування НБУ

17:18 23.04.2024 |

Фінанси

Банки знизять ставки за депозитами для населення, - опитування НБУ

 

У квітні-червні 2024 року майже всі українські банки очікують зниження вартості майже і для домогосподарств, і для корпорацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Опитування про банківське фондування НБУ (II квартал 2024 року).

За результатами опитування, у І кварталі вперше з 2021 року банки вказали на зменшення обсягу залучень від населення. Ціна депозитів населення несуттєво збільшилася, переважно в окремих великих банків.

Падіння залучень від домогосподарств банки пояснювали зниженням пропозиції. Рівень відсоткових ставок, на думку банків, не впливав на зміну обсягу депозитів клієнтів.

За прогнозами респондентів, у ІІ кварталі обсяги залучення збільшаться як від населення, так і від бізнесу.

Поточне Опитування про банківське фондування проводилося з 18 березня до 8 квітня 2024 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Відповіді надали 26 фінансових установ, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: депозит
 

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