Долар дешевшає до євро і фунта, стабільний у парі з єною

Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у вівторок, стабільний у парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - 0,12%.

Увага трейдерів цього тижня спрямована на дані про динаміку ВВП США за перший квартал, а також звіт про доходи і витрати американців за березень, що містить ключовий показник інфляції (індекс PCE), який відстежує Федрезерв.

Сильні статдані щодо економіки США і "яструбині" коментарі представників Федеральної резервної системи (ФРС) зміцнили очікування трейдерів, що американський ЦБ відкладе пом'якшення грошово-кредитної політики на більш пізній термін.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової процентної ставки, ринок майже на 100% упевнений, що Федрезерв залишить ставку на поточному рівні - 5,25-5,5% річних - на засіданні, яке відбудеться наступного тижня.

Шанси на зниження ставки у вересні трейдери оцінюють більше ніж у 50%, пише Market Watch із посиланням на дані CME FedWatch.

Пара євро/долар за даними на 15:00 кч торгується на рівні $1,0676 порівняно з $1,0655 на закриття попередніх торгів.

Курс фунта до долара збільшився до $1,2398 порівняно з $1,2349 напередодні.

Попередні значення індексів менеджерів із закупівель (PMI) в єврозоні та Великій Британії за квітень, оприлюднені у вівторок, показали посилення зростання ділової активності.

Так, зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в єврозоні, що розраховується HCOB і S&P Global, у квітні зріс до максимальних за 11 місяців 51,4 пункту порівняно з 50,3 пункту в березні. Зведений PMI у Великій Британії підскочив до 54 пунктів із 52,8 пункту, досягнувши максимуму з травня 2023 року.

Курс долара в парі з єною у вівторок становить 154,8 єни проти 154,84 єни напередодні.