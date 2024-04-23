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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 39,5886 грн/$1
12:43 23.04.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 23 квітня 2024 року.
|Показник
|22.04.2024
|23.04.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|39.8129
|39.5886
|-0.56
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 23 квітня - 39,7836 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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