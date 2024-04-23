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В Україні з початку року побільшало готівки на 16 мільярдів, – Нацбанк
Станом на 1 квітня у готівковому обігу України перебувало 780,3 млрд грн, що на 16 млрд грн, або на 2,1 % більше, ніж на початок 2024 року (764,4 млрд грн).
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Зазначається, що такі темпи зростання готівки в обігу пов'язані з сезонними факторами.
"Традиційно у першому кварталі року поруч із помірним зростанням відбувається вилучення готівки з обігу, що була випущена в минулі періоди", - йдеться у повідомленні.
Загалом у готівковому обігу перебуває 2,7 млрд банкнот на загальну суму 773,2 млрд грн, а також 14,6 млрд монет на 7 млрд грн.
На одного жителя України на 1 квітня цього року припадало 66 банкнот і 179 монет (на 1 січня 2024 року - 66 та 177 відповідно).
Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет - 10 копійок (28,3 % та 28,1% від загальної кількості в обігу відповідно). Водночас найменше в готівковому обігу банкнот на 50 гривень, а монет - 10 гривень (4,6% та 1,5%).
Як додали у Нацбанку, динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту з початку року припадав на банкноти номіналом 1 000 грн та монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла майже в 1,1 раза порівняно з початком цього року.
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