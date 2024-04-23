Азійські акції тупцюють на місці напередодні звітів техногигантів

Більшість азіатських акцій у вівторок торгувалися у флетово-низкому діапазоні, оскільки інвестори очікували на звітність найбільших світових компаній цього тижня, в той час як у фокусі їхньої уваги також перебувала динаміка процентних ставок у США.

Регіональні ринки отримали деякі позитивні сигнали від сильного нічного закриття на Волл-стріт, оскільки американські фондові індекси відновилися після двох тижнів втрат поспіль. Але це відновлення, схоже, слабшає, оскільки ф'ючерси на американські фондові індекси дещо впали на торгах в Азії.

Китайські акції показали найгірші результати за день: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,6% та 0,5% відповідно.

Нещодавній підйом на китайських ринках, схоже, вичерпує себе, особливо в умовах, коли ринки прагнуть отримати від Пекіна більше запевнень у стимулюванні.

Китайські ринки різко відскочили від п'ятирічних мінімумів, досягнутих наприкінці січня, на тлі деяких ознак поліпшення китайської економіки, а також завдяки тому, що Пекін продовжував вливання ліквідності.

Але динаміка китайських акцій сповільнилася під час останніх сесій, оскільки деякі економічні показники за березень показали, що зростання знову сповільнилося. Пекін також не дав жодних натяків на додаткові стимулюючі заходи.

Зростання акцій технологічних компаній допомогло підтримати гонконгський індекс Hang Seng, який виріс на 1,1%. Гігант відеоігор Tencent Holdings Ltd дав найбільший поштовх до зростання індексу на 3% після того, як компанія випустила довгоочікувану відеогру на початку цього тижня.

JD.com також підскочив більш ніж на 4%, хоча не одразу було зрозуміло, що спричинило цей стрибок.

Більш широкі азіатські ринки рухалися у вузькому діапазоні у вівторок і все ще відновлювали значні втрати за останні два тижні на тлі побоювань підвищення ставок в США і слабкого апетиту до ризику.

Японський Nikkei 225 не змінився, як і більш широкий TOPIX. Обидва індекси отримали незначну підтримку від позитивних даних по індексу менеджерів із закупівель за квітень.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,4%, дещо підтриманий сильними показниками PMI за квітень, які показали, що виробничий сектор впритул наблизився до території розширення.

Дані по інфляції в Австралії за перший квартал будуть опубліковані в середу.

Південнокорейський індекс KOSPI незначно виріс, а ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 продемонстрували деяке зростання.

Ринки очікують на значні прибутки американських технологічних компаній та економічні дані

Ринки очікують звітів про прибутки деяких найбільших компаній на Волл-стріт. Чотири компанії з так званої "Великої сімки" мають відзвітувати цього тижня, а Tesla Inc - у вівторок.

Власник Facebook, компанія Meta Platforms Inc, повідомить про прибутки в середу, в той час як корпорація Microsoft і материнська компанія Google, Alphabet Inc, опублікують звітність в четвер.

Окрім звітів про прибутки, увага також прикута до даних по індексу цін PCE, який є основним показником інфляції, що використовується Федеральною резервною системою США. Очікується, що цей показник буде опублікований у п'ятницю, і, як очікується, він вплине на позицію ФРС щодо процентних ставок.