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Міцний долар тягне єну вниз ближче до інтервенційного діапазону
08:07 23.04.2024 |
Міцний долар США у вівторок утримував єну біля нового 34-річного мінімуму, змушуючи інвесторів бути напоготові до інтервенцій в очікуванні ключового звіту по інфляції в США і рішення Банку Японії по процентній ставці.
Єна залишилася пригніченою після досягнення 154,85 єни в понеділок, найнижчого рівня з середини 1990-х років, оскільки різка різниця в процентних ставках між США і Японією знову опинилася в центрі уваги на тлі ослаблення напруженості між Іраном та Ізраїлем. Востаннє вона коливалася на рівні 154,76 за долар.
Трейдери насторожено спостерігають за тим, як єна ковзає до 155,00 - рівня, який багато учасників вважають новим тригером для втручання японської влади.
Однак існують сумніви щодо того, чи буде Токіо діяти так близько до дводенного засідання Банку Японії, яке розпочнеться в четвер.
Очікується, що в нових прогнозах, які будуть опубліковані в п'ятницю, Центральний банк Японії спрогнозує, що інфляція залишатиметься на рівні 2% протягом наступних трьох років, що свідчить про його готовність знову підвищити процентні ставки цього року з нинішнього майже нульового рівня.
Слабкість єни може змусити центральний банк "зайняти більш яструбиний тон", що посилить очікування чергового підвищення ставок і підтримає єну, вважає Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.
"Але я очікую, що USD/JPY залишиться підвищеною в найближчій перспективі через широке зміцнення долара США, що збереже можливість валютних інтервенцій".
Слабка єна ускладнює політику Банку Японії, оскільки деякі учасники ринку вважають, що центральний банк може опинитися під тиском і підвищити ставки раніше, ніж він хоче сповільнити падіння валюти.
Міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі, який неодноразово застерігав від спекулятивних валютних рухів протягом останніх тижнів, заявив у вівторок, що місцева влада буде тісно співпрацювати з іноземними колегами, щоб впоратися з надмірною волатильністю на валютному ринку.
Долар зміцнився на широкій основі, причому цього року він зріс на 5%.
Востаннє курс долара торгувався на рівні 106,09, що нижче п'ятимісячних максимумів, досягнутих минулого тижня, після того, як коментарі представників Федеральної резервної системи і низка більш високих, ніж очікувалося, даних по інфляції змусили знизити очікування щодо зниження ставок.
Згідно з даними CME FedWatch Tool, ймовірність першого зниження ставки ФРС у вересні становить 46%, а в листопаді - 42%. Це різко контрастує з тим, що було всього кілька тижнів тому, коли ринки ставили на червень як на початок циклу пом'якшення монетарної політики США.
Інвестори матимуть ще один шанс оцінити силу американської економіки цього тижня, коли в четвер будуть опубліковані дані про валовий внутрішній продукт за перший квартал, а в п'ятницю - індекс цінових витрат на особисте споживання (PCE), який є ключовим показником інфляції ФРС.
"Цілком можливо, що ринки ще більше відсунуть терміни очікуваного першого зниження ставки з вересня, якщо ВВП та/або індекс цін на споживчі товари цього тижня посилять занепокоєння щодо зупинки дезінфляції. Таким чином, ризик полягає у підвищенні дохідності американських облігацій та зміцненні долара США", - сказав Конг з Банку Співдружності Австралії.
Згідно з опитуванням Reuters, ринкові прогнози передбачають зростання базового показника PCE у березні на 0,3%, без змін порівняно з попереднім місяцем, а в річному вимірі - на 2,6%, порівняно з 2,5% у лютому.
Хоча вересень став основним для бетів на перше зниження ставки ФРС, залишаються очікування, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) і Банк Англії (Банк Англії) почнуть знижувати ставки до середини року.
Ці розбіжності призвели до того, що євро опинився на межі падіння, і валюта може досягти найбільшого місячного падіння по відношенню до долара, починаючи з січня. У вівторок курс євро майже не змінився і склав $1,0655.
Востаннє стерлінг торгувався на рівні $1,2354 після падіння до нового п'ятимісячного мінімуму по відношенню до долара США на рівні $1,2299 в понеділок.
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