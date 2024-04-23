Акції Волл-стріт завершили торги з підвищенням на фоні великих корпоративних звітів

Акції Волл-стріт завершили торги в понеділок зростанням після розпродажу ринку на попередніх сесіях, оскільки інвестори очікували на тиждень насичений квартальними звітами ключових компаній, які дадуть уявлення про стан економіки США.

Індекси S&P 500 та Nasdaq відновилися після падіння протягом останніх шести сесій, яке було викликане тим, що інвестори переоцінили свої очікування щодо зниження процентних ставок на тлі сильних економічних даних, геополітичної напруженості, стійкої інфляції та коментарів представників Федеральної резервної системи.

Всі 11 секторів S&P 500 закрилися з підвищенням, причому лідерами зростання стали технологічні та фінансові акції.

Цього тижня ринки готувалися до квартальних результатів компаній-гігантів, в тому числі деяких з так званої "Великої сімки", таких як Tesla, Meta Platforms, Alphabet і Microsoft.

"Я думаю, що це просто стандартна купівля на падінні після 5% відкату, яка пробуджує людей, щоб вкласти гроші в роботу", - сказав Ламар Віллере, портфельний менеджер Villere & Co в Новому Орлеані.

"Інвестори очікують на цей тиждень надзвичайно значних звітів і занепокоєні тим, що робить ФРС, відкладаючи будь-яке зниження ставок", - додав пан Віллєр.

Згідно з даними LSEG, грошові ринки передбачають зниження ставок лише на 41 базисний пункт (б.п.) цього року, в порівнянні з приблизно 150 б.п., які спостерігалися на початку року.

Окрім найвищих корпоративних звітів, ринки також очікують на публікацію цього тижня березневих даних щодо витрат на особисте споживання (PCE) - ключовий показника інфляції ФРС - для подальшого визначення траєкторії монетарної політики.

Напередодні засідання ФРС, яке відбудеться 1 травня, політики ФРС перебувають в інформаційній паузі.

S&P 500 виріс на 43,37 пункти, або на 0,87%, до 5010,60, а Nasdaq Composite - на 169,30 пункти, або на 1,11%, до 15 451,31. Промисловий індекс Доу-Джонса виріс на 253,58 пункти, або на 0,67%, до 38 239,98.

Акції мега-компаній закрилися зростанням: Alphabet, Amazon.com і Apple зросли від 0,5% до 1,5%. Nvidia зросла на 4,4%, відновившись після 10% падіння на попередній сесії.

"Це пов'язано з позитивними технічними очікуваннями щодо прибутків технологічних компаній і трейдерами, які не хочуть закривати короткі позиції перед цим, а також з цифрами PCE, які вийдуть цього тижня і які також викликають певний оптимізм", - сказав Томас Хейз, голова хедж-фонду Great Hill Capital в Нью-Йорку.

Акції Tesla впали на 3,4%, оскільки виробник електромобілів знизив ціни на низці своїх основних ринків, включаючи Китай і Німеччину, слідом за зниженням цін у Сполучених Штатах.

Акції Cardinal Health впали на 5% після того, як дистриб'ютор ліків заявив, що його контракти з OptumRx, одним з найбільших клієнтів UnitedHealth Group, не будуть продовжені після закінчення терміну їх дії в кінці червня.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали над тими, що падають, в співвідношенні 2,87 до 1. На NYSE було зафіксовано 49 нових максимумів і 76 нових мінімумів. На Nasdaq 2 682 акції зросли, а 1 499 впали, оскільки кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,79 до 1.

Індекс S&P 500 показав 9 нових 52-тижневих максимумів і 4 нових мінімуми, тоді як Nasdaq зафіксував 40 нових максимумів і 184 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,33 млрд. акцій, порівняно з 11,03 млрд. в середньому за останні 20 днів.