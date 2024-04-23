Валютні облігації України зросли на новині про допомогу США, але оптимізм швидко вичерпався

Вранці у понеділок євробонди України подорожчали, проте вже вдень ціна українських цінних паперів пішла донизу.

На початку торгів у Лондоні в понеділок, 22 квітня, українські валютні облігації з погашенням у 2026 році зросли на 0,9 цента - до 32,6 цента за долар номінальної вартості, пише українська редакція Forbes.

Це стало найбільшим зростанням серед доларових паперів країн, що розвиваються. За оцінкою аналітиків Bloomberg, це пов'язано з тим, що в суботу Палата представників США проголосувала за пакет допомоги Україні на майже $61 млрд.

Ухвалення пакета допомоги Україні вселило оптимізм в інвесторів, але великого попиту на українські облігації не було, адже ситуацію ускладнюють майбутні переговори про реструктуризацію зовнішнього боргу України, зауважив Віктора Шабо, інвестиційний директор в Abrdn Plc з питань боргів ринків, що розвиваються.

Вочевидь, оптимізм інвесторів доволі швидко вичерпався і ціни на українські облігації стрімко впали.

Станом на 14:22 за Лондоном усі валютні облігації України втратили в ціні від 3% до понад 6%, повідомив фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

Вдень у понеділок агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Україна готова надіслати власникам міжнародних облігацій запропонований план реструктуризації свого боргу на $20 млрд до початку травня.

Нагадаємо, Україна в серпні 2022 року домовилася про відстрочку на два роки погашення та виплат відсотків за 13 випусками суверенних єврооблігацій загальною номінальною вартістю $17,26 млрд та 2,25 млрд євро, а також перегляду умов щодо ВВП-варантів.

Тепер Україна та кредитори мають домовитись про умови реструктуризації паперів. Дедлайн - 1 серпня 2023 року, адже саме в цю дату має відбутися перший платіж України за зовнішніми боргами після відтермінування, про як вдалось домовитись у 2022 році.

Напередодні затвердження МВФ у березні 2023 року нової чотирирічної програми розширеного фінансування для України (EFF) на $15,6 млрд група офіційних кредиторів України ("Паризький клуб") за результатами зустрічі за участю представників МВФ і Світового банку надала фінансові гарантії для цієї програми. Вони передбачають на період її дії (2023-2027 роки) продовження паузи (standstill) з виплат Україною боргу країнам групи. Умовою такої відстрочки є аналогічні дії з боку приватних зовнішніх кредиторів України, переважно власників єврооблігацій.