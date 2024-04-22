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Банки минулого тижня видали доступні кредити на 2,3 мільярда

17:56 22.04.2024 |

Фінанси, Економіка

Банки минулого тижня видали доступні кредити на 2,3 мільярда

 

В Україні з початку дії програми "Доступні кредити 5-7-9%", станом на 22 квітня 2024 року, банки видали пільгових кредитів на загальну суму 296,5 млрд грн, із них за минулий тиждень - 2,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"За минулий тиждень у межах Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 754 пільгові кредити на загальну суму 2,3 млрд грн, з яких 631 кредит - від банків державного сектору економіки на 1,6 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 7 713 кредитів на загальну суму 29,6 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки - 5 722 кредит на 15,4 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видали 51 855 кредитів на 206,9 млрд грн (зокрема банками державного сектору - 38 756 кредитів на 105,8 млрд грн), з яких станом на 22 квітня поточного року:

* 17,11 млрд грн - на інвестиційні цілі;
* 58,55 млрд грн - на фінансування оборотного капіталу;
* 37,24 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
* 13,16 млрд грн - на переробку сільськогосподарської продукції;
* 57,41 млрд грн - на антивоєнні цілі;
* 10,02 млрд грн - кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту програми підписали 86 677 кредитних договорів на 296,5 млрд грн, з них банками державного сектору економіки - 59 232 договори на 132,5 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Банки минулого тижня видали доступні кредити на 2,3 мільярда

 

27 грудня минулого року з метою розширення можливості підприємців отримання держпітримки за ініціативи Мінфіну Уряд вніс зміни до Порядків, які регулюють надання фінансової державної підтримки у межах Програми 5-7-9%. Передусім знято обмеження в отриманні державної підтримки стосовно деяких категорій підприємств, які постраждали від бойових дій. Також у рамках домовленостей з МВФ, змінами передбачено сфокусувати Програму 5-7-9% виключно на мікро, малих та середніх підприємствах.

Нагадаємо, що для оптимізації Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» в умовах воєнного стану Уряд прийняв постанову від 14 березня 2023 р. №229 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва».

Також наприкінці минулого року відбувся офіційний запуск Програми «Доступний факторинг» - нового фінансового інструменту в рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» для забезпечення мікро-, малого та середнього підприємництва (ММСП) оборотним капіталом.

З умовами участі в програмах та переліком уповноважених банків можна ознайомитись за посиланням.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: кредит
 

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