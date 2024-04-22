Долар США зміцнюється до основних валют

Долар США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у понеділок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,09%, ширший WSJ Dollar Index - 0,1%.

Увагу трейдерів цього тижня спрямовано на дані про динаміку ВВП США за перший квартал, а також на звіт про доходи і витрати американців за березень, що містить ключовий показник інфляції (індекс PCE), який відстежує Федрезерв.

Сильні статдані з економіки США і "яструбині" коментарі представників Федеральної резервної системи (ФРС) зміцнили очікування трейдерів, що американський ЦБ відкладе пом'якшення грошово-кредитної політики на більш пізній термін.

Минулої п'ятниці президент Федерального резервного банку (ФРБ) Чикаго Остан Гулсбі наголосив на сповільненні прогресу в боротьбі з високою інфляцією та висловив бажання зачекати чіткіших сигналів, що темпи зростання споживчих цін у країні наближаються до цільових 2%, перш ніж знижувати ставку.

"Зараз розумним буде дочекатися більшої ясності, перш ніж починати діяти", - сказав Гулсбі, слова якого наводить Market Watch.

Раніше його колега з ФРБ Міннеаполіса Ніл Кашкарі припустив, що Федрезерву, можливо, доведеться відкласти пом'якшення грошово-кредитної політики на 2025 рік.

Тим часом очікування зниження ставок Європейського центрального банку (ЄЦБ) і Банку Англії зростають.

Глава Банку Франції та член ради керівників ЄЦБ Франсуа Віллеруа де Гало заявив в інтерв'ю виданню Les Echos минулими вихідними, що ризик підйому цін на нафту у зв'язку із посиленням напруженості на Близькому Сході не завадить регулятору розпочати пом'якшення політики в червні.

"З моменту, коли ми будемо достатньою мірою впевнені в тому, що інфляція в єврозоні досягне цільового показника в 2% до наступного року, нашим обов'язком буде мінімізація наслідків нашої політики для ділової активності та зайнятості, - заявив він. - Ось у чому сенс зниження ставок уже в червні".

Заступник голови Банку Англії Дейв Рамсден, який виступив у Вашингтоні в п'ятницю, заявив, що ризик затягування періоду високої інфляції в Британії знизився, і темпи зростання споживчих цін можуть виявитися нижчими за прогнози ЦБ.

Пара євро/долар за даними на 14:30 EET торгується на рівні $1,0637 порівняно з $1,0658 на закриття попередніх торгів.

Курс фунта до долара впав до $1,2315 порівняно з $1,2371 напередодні.

Курс долара в парі з єною становить 154,77 проти 154,65 ієни напередодні.

Пара долар/юань торгується на рівні 7,2435 юаня порівняно з 7,2398 юаня на закриття попередньої сесії.

Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) у понеділок зберіг базову відсоткову ставку за кредитами (LPR) терміном на один рік на рівні 3,45% річних. Ставку за п'ятирічними кредитами залишено на рівні 3,95%.