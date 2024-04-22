Європейські акції переважно зростають на корпоративних новинах, заявах керівництва ЄЦБ

Фондові індекси країн Західної Європи здебільшого зростають у понеділок, інвестори оцінюють корпоративні новини та висловлювання представника керівництва Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11:46 EET піднявся на 0,17%, до 500,14 пункту.

Британський FTSE 100 додав 1,1%, німецький DAX - 0,21%, іспанський IBEX 35 - 0,73%. Французький CAC 40 втратив 0,16%, італійський FTSE MIB - 1,25%.

Ризик підйому цін на нафту у зв'язку з посиленням напруженості на Близькому Сході не завадить ЄЦБ розпочати пом'якшення грошово-кредитної політики в червні, заявив глава Банку Франції та член ради керуючих ЄЦБ Франсуа Віллеруа де Гало.

Навіть у тому разі, якщо близькосхідний конфлікт призведе до стрибка цін на нафту, європейському ЦБ потрібен час, щоб проаналізувати, чи призведе це до посилення базової інфляції та інфляційних очікувань, сказав Віллеруа де Гало в інтерв'ю виданню Les Echos. "Механічної" реакції не буде, додав він.

На запитання про те, чи може ЄЦБ відкласти початок пом'якшення політики через невизначеність, Віллеруа де Гало відповів, що цього не станеться, "якщо не буде сюрпризів". "Ми не повинні чекати занадто довго", - сказав він.

Акції європейських нафтових гігантів BP plc і Shell додають у ціні 0,1% і 0,7% відповідно.

Капіталізація португальської нафтової Galp Energia підскочила на 17,4% на новинах про відкриття нею біля берегів Намібії родовища з передбачуваними запасами на рівні 10 млрд барелів.

Папери британської Hipgnosis Songs Fund дорожчають на 10,3%. Компанія, що володіє правами на твори таких музикантів, як Леонард Коен, Шакіра і Red Hot Chili Peppers, отримала неофіційну заявку на свою купівлю за $1,5 млрд від американської Blackstone Funds і в разі надходження офіційної пропозиції готова рекомендувати її прийняття акціонерам. Минулого тижня стало відомо, що Hipgnosis досягла угоди про злиття з американським конкурентом Concord Chorusa за $1,4 млрд. Поки вона рекомендує акціонерам саме цю угоду.

Ринкова вартість швейцарської фармкомпанії Sandoz зростає на 5% після схвалення Європейською комісією її препарату Pyzchiva для лікування пацієнтів у гастроентерології, дерматології та ревматології.

Котирування акцій французького виробника поїздів Alstom підвищуються на 1,7%. Компанія домовилася про продаж північноамериканського бізнесу у сфері традиційних систем залізничної сигналізації приблизно за 630 млн євро німецькій Knorr-Bremse. Закриття угоди очікується цього літа.

Італійський виробник вантажівок Iveco втрачає 4,2% капіталізації після новин про призначення незалежного директора Олафа Перссона з 1 липня головним виконавчим директором замість Герріта Маркса, який очолить колишню материнську структуру компанії - промислову групу CNH Industrial.

Акції ABN Amro дешевшають на 7,1%. Нідерландський банк повідомив про подання проти нього колективного позову за звинуваченнями у стягуванні зайвих відсотків із деяких клієнтів із сегмента малого та середнього бізнесу. Кредитна організація називає звинувачення неспроможними.