Фінансові новини
- |
- 22.04.24
- |
- 19:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,8129 грн/$1
12:46 22.04.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 18 квітня 2024 року.
|Показник
|19.04.2024
|22.04.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|39.7716
|39.8129
|0.10
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 22 квітня - 39,7879 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк ускладнив виведення валюти за кордон для бізнесу за рішенням Кабміну
ТОП-НОВИНИ
|Плетенчук очолить прес-центр Сил оборони Півдня замість Гуменюк
|Україна запропонує реструктуризувати борг на 20 млрд доларів, - Reuters
|Українські військові «дістали» черговий корабель Росії в Криму, - ВМС
|У Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Банки минулого тижня видали доступні кредити на 2,3 мільярда
|Нацбанк ускладнив виведення валюти за кордон для бізнесу за рішенням Кабміну
|Долар США зміцнюється до основних валют
|Європейські акції переважно зростають на корпоративних новинах, заявах керівництва ЄЦБ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,8129 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 22.04.24
Бізнес
|У США ухвалили новий законопроєкт, який передбачає заборону TikTok. Цього разу – в межах пакету іноземної допомоги
|Apple на вимогу Пекіна видалила з китайського App Store месенджери Telegram і WhatsApp
|Боти згенерували в 2023 році половину всього інтернет-трафіку
|Нова стратегія: Samsung встановлює 6-денний робочий тиждень для свого керівництва
|В Україні видали понад 106 тисяч «зелених» номерних знаків для транспорту
|Boston Dynamics представила електричного робота-гуманоїда Atlas
|В ЄС запрацював AltStore PAL — перша законна заміна App Store із програмами для iPhone