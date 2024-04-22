Азійські акції відновлюються на тлі послаблення побоювань щодо Близького Сходу

Більшість азійських акцій зросли в понеділок, відновившись після значних втрат минулого тижня на фоні зростання ставок на те, що конфлікт між Іраном та Ізраїлем не загостриться, хоча настрої все ще залишаються напруженими.

Падіння акцій технологічних компаній також, схоже, припинилося після того, як цей сектор, зокрема, виробники мікросхем, зазнали значних втрат минулого тижня.

Ф'ючерси на американські фондові індекси також зросли на азіатських торгах, оскільки Волл-стріт налаштована на відновлення після різких втрат минулого тижня.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли на 0,4% і 0,3% відповідно. Ці два індекси були одними з небагатьох азійських бірж, які завершили минулий тиждень позитивно, оскільки перспектива більшої підтримки з боку Пекіну сприяла зростанню настроїв на місцевих ринках.

У понеділок Народний банк Китаю залишив базову кредитну ставку без змін на рекордно низькому рівні, оскільки він прагне зберегти монетарні умови якомога м'якшими для підтримки економічного відновлення.

Подальше зниження базової кредитної ставки може відбутися пізніше цього року, враховуючи, що Пекіну все ще потрібно збільшити темпи стимулюючих заходів для підтримки економіки.

Гонконгський індекс Hang Seng в понеділок підскочив на 2,3%.

Азійські ринки відновилися після втрат минулого тижня, оскільки відсутність негайної ескалації між Іраном та Ізраїлем допомогла покращити настрої.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX зросли на 0,8% і 1,2% відповідно після падіння від 4% до 6,5% минулого тижня.

Цього тижня основна увага прикута до рішення Банку Японії щодо процентної ставки, яке буде прийнято пізніше цього тижня. Банк Японії збереться на засідання вперше після історичного підвищення процентної ставки в березні.

Австралійський ASX 200 виріс на 1% після втрати 2,8% минулого тижня, в той час як південнокорейський KOSPI виріс на 0,9% після падіння на 3,4% минулого тижня.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 також показали позитивне відкриття.

Регіональні ринки впали в п'ятницю після того, як Ізраїль, за повідомленнями, завдав ударів по Ірану і його околицях.

Але Іран применшив вплив цих атак і не планує негайних дій у відповідь. Це посилило сподівання на те, що конфлікт між Іраном та Ізраїлем не переросте у більш широку війну на Близькому Сході.

Проте настрої щодо високоризикових ринків, зокрема акцій, залишалися нестійкими, особливо на високих відсоткових ставок у США на більш тривалий термін.

Азійські ринки все ще переживають слабкий початок другого кварталу і чекають на низку ключових сигналів з США цього тижня.

Цього тижня кілька американських технологічних гігантів мають відзвітувати про квартальні прибутки, а також будуть опубліковані дані по індексу цін PCE - ключовому показнику інфляції для Федерального резерву США.