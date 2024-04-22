Нацбанк удвічі збільшив продаж валюти на міжбанку

Протягом тижня, з 15 по 19 квітня, Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку $695,10 млн, свідчать дані Нацбанку.

За цей період НБУ нічого не купував.

Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $318,05 млн.

Майже за чотири місяці 2024 року НБУ на міжбанку:

* купив $104,63 млн;

* продав $7460,26 млн;

* чистий продаж валюти становив $7355,63 млн.

Тиждень тому Нацбанк купив $1,25 млн, а продав $378,30 млн.