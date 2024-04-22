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Нацбанк удвічі збільшив продаж валюти на міжбанку
08:10 22.04.2024 |
Протягом тижня, з 15 по 19 квітня, Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку $695,10 млн, свідчать дані Нацбанку.
За цей період НБУ нічого не купував.
Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $318,05 млн.
Майже за чотири місяці 2024 року НБУ на міжбанку:
* купив $104,63 млн;
* продав $7460,26 млн;
* чистий продаж валюти становив $7355,63 млн.
Тиждень тому Нацбанк купив $1,25 млн, а продав $378,30 млн.
За матеріалами:
ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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