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АНАЛІТИКА

Нацбанк удвічі збільшив продаж валюти на міжбанку

08:10 22.04.2024 |

Фінанси

 

Протягом тижня, з 15 по 19 квітня, Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку $695,10 млн, свідчать дані Нацбанку.

За цей період НБУ нічого не купував.

Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $318,05 млн.

Майже за чотири місяці 2024 року НБУ на міжбанку:

* купив $104,63 млн;

* продав $7460,26 млн;

* чистий продаж валюти становив $7355,63 млн.

Тиждень тому Нацбанк купив $1,25 млн, а продав $378,30 млн.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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