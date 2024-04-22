Nasdaq, S&P впали на тлі падіння Netflix; AmEx підняла Dow

Nasdaq і S&P 500 знизилися в п'ятницю через падіння акцій Netflix, але American Express втримав Dow на плаву, в той час як зростаючий песимізм щодо того, що Федеральна резервна система скоро знизить процентні ставки, також погіршив настрої.

Акції Netflix впали, що стало одним з найбільших тягарів для індексів S&P і Nasdaq після того, як доходи компанії за другий квартал не виправдали очікувань аналітиків, а також після того, як компанія несподівано заявила, що більше не надаватиме дані про кількість підписників.

Натомість, індекс Dow Industrials зріс, частково завдяки зростанню акцій American Express, після того, як платіжна компанія повідомила про прибуток у першому кварталі, що перевищив очікування аналітиків.

Останнім часом акції зазнали труднощів після п'ятимісячного ралі, яке розпочалося в листопаді, частково через очікування, що ФРС, ймовірно, знизить процентні ставки в першій половині року.

Але нещодавня низка даних щодо інфляції, які виявилися вищими, ніж очікувалося, сильні дані щодо ринку праці, геополітична напруженість на Близькому Сході, яка спричинила зростання цін на нафту, а також коментарі представників Федеральної резервної системи, включаючи голову Джерома Пауелла, змусили учасників ринку зменшити терміни зниження ставок з боку центрального банку.

"Ви бачили, що очікування зниження ставок продовжують з'являтися на ринку, і вони повинні бути, тому що немає нічого в даних, що говорить про необхідність зниження ставок", - сказав Майк Діксон, керівник відділу досліджень і кількісних стратегій Horizon Investments в Шарлотті, штат Північна Кароліна.

"Отже, в цьому середовищі, коли ви сидите тут біля максимумів, це означає, що це не буде зниження ставок і розширення мультиплікаторів через це, це повинно бути викликано зростанням прибутків. І чим більше ситуація зі ставками не виглядає надто сприятливою для зниження ставок, тим важливішою стає картина зростання прибутків".

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 211,02 пункти, або на 0,56%, до 37 986,40, S&P 500 втратив 43,89 пункти, або 0,88%, до 4 967,23, а Nasdaq Composite втратив 319,49 пункти, або 2,05%, до 15 282,01.

За тиждень S&P 500 впав на 3,05%, Nasdaq знизився на 5,52%, а Dow піднявся на 0,01%. S&P зазнав найбільшого тижневого падіння з березня 2023 року, а Nasdaq - з 31 жовтня 2022 року.

Індекси S&P та Nasdaq падають вже шість сесій поспіль, що є найдовшою серією падінь для кожного з них з жовтня 2022 року, причому S&P зараз знизився на 5,46% від свого рекорду закриття 28 березня.

Прогрес у зниженні інфляції цього року "застопорився", заявив президент ФРБ Чикаго Остін Гулсбі, який став останнім центральним банкіром США, що відмовився від попереднього акценту на майбутній необхідності зниження процентних ставок.

Акції, пов'язані з виробництвом мікросхем, одні з кращих в цьому році завдяки їх зв'язку зі штучним інтелектом, також впали: Філадельфійський індекс напівпровідників знизився на 4,12%. Індекс зафіксував найбільше тижневе падіння за останні два роки - на 9,23%.

Акції Paramount Global зросли на 13,4% після того, як людина, знайома з цим питанням, повідомила Reuters, що Sony Pictures Entertainment та Apollo Global Management обговорюють спільну пропозицію щодо купівлі компанії.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,8 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq - у співвідношенні 1,08 до 1.

На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 31 новий максимум і 86 нових мінімумів, тоді як на Nasdaq - 34 нових максимуми і 208 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 11,48 мільярдів акцій, порівняно з 10,99 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.