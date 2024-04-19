CEO JPMorgan назвав біткоїн децентралізованою схемою Понці

Генеральний директор фінансової групи JPMorgan Джеймі Даймон укотре заявив, що біткоїн є децентралізованою схемою Понці. Таку думку він висловив під час інтерв'ю Bloomberg.

Глава компанії стверджує, що перша криптовалюта не має перспектив, а його ставлення до потенціалу активу залишається скептичним. За його словами, біткоїн має всі ознаки фінансової піраміди, яка демонструє низку специфічних характеристик.

«Якщо говорите про криптовалюту на кшталт біткоїна, то я завжди говорив, що це шахрайство», - заявив Даймон.

При цьому CEO JPMorgan змушений визнати цінність блокчейн-тенхологій і смартконтрактів. За його словами, саме ця складова криптоактивів є найбільш корисним елементом галузі.

Джеймі Даймон - давній критик біткоїна. Він регулярно вказує на високі ризики та волатильність, пов'язані з цифровими активами. Підприємець багато разів наголошував, що не збирається купувати біткоїн і закликав користувачів не інвестувати в цей сегмент.

Водночас глава JPMorgan раніше заявляв про свою готовність захищати право людей купувати криптоактиви. Про це він говорив у березні 2024 року, коментуючи ралі біткоїна.

Даймон також стверджував, що зараз на ринку цифрових активів може формуватися «бульбашка» в секторі першої криптовалюти. На думку підприємця, інвестори на хвилі «бичачих настроїв» можуть не звернути уваги на сигнали, що вказують на її наближення.

Раніше аналітики JPMorgan представили прогноз, згідно з яким курс біткоїна може обвалитися до $42 000 після халвінгу. За їхніми даними, до цього призведе скорочення винагороди за блок вдвічі та збільшені витрати майнерів.

Нагадаємо, ми писали, що в JPMorgan спростували переведення коштів із фондів на базі золота в спотові біткоїн-ETF.



