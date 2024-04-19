Долар США слабко дешевшає до євро і фунта, стабільний до єни

Долар США слабко змінюється в парі з єною і помірно дешевшає до євро і фунта вдень у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - 0,02%.

Пара євро/долар за даними на 15:14 EET торгується на рівні $1,0657 порівняно з $1,0644 на закриття попередніх торгів, євро додає близько 0,1%.

Раніше долар трохи піднімався на тлі попиту на захисні активи після новин про удар Ізраїлю по об'єктах в іранському місті Ісфахані. Однак цей фактор став більш помірним після того, як іранські ЗМІ не перебільшили серйозність атаки.

Ринок також оцінює заяви представників керівництва Федеральної резервної системи (ФРС).

Так, напередодні глава Федерального резервного банку (ФРБ) Нью-Йорка Джон Вільямс заявив, що базова відсоткова ставка на поточному рівні сприяє поступовому ослабленню інфляції в США, необхідності поспішати з її зниженням немає.

Тим часом його колега з ФРБ Міннеаполіса Ніл Кашкарі висловив припущення, що Федрезерву, можливо, доведеться відкласти пом'якшення грошово-кредитної політики на 2025 рік. Американському ЦБ необхідно набути більше впевненості в тому, що інфляція сповільнюється, перш ніж переходити до зниження ставки, сказав він в інтерв'ю Fox News Channel.

Курс фунта до долара зріс на 0,1%, до $1,2448 порівняно з $1,2436 напередодні.

Курс долара в парі з єною становить 154,58 єни проти 154,65 єни напередодні.

Глава Банку Японії Кадзуо Уеда заявив у п'ятницю, що ЦБ може знову підвищити ключову ставку, оскільки ослаблення єни сприяє збільшенню вартості імпорту і посилює ціновий тиск.