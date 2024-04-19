Європейські ринки акцій падають на тлі зростання геополітичної напруги

Фондові індекси країн Західної Європи знижуються в п'ятницю на тлі загального уникнення інвесторів від ризиків через зростання побоювань розростання конфлікту на Близькому Сході після атаки Ізраїлю на іранський Ісфахан.

Атаку на Ісфахан було здійснено із застосуванням безпілотників, вони були збиті силами ППО Ірану, повідомляє Al Mayadeen з посиланням на представника Іранського космічного агентства. Кошти ППО відреагували на підозрілі об'єкти у повітряному просторі Ісфахана поблизу військової бази на північ від міста, йдеться у повідомленні.

Ізраїль завдав удару по Ірану менш ніж через тиждень після іранської атаки минулими вихідними.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11:50 EET у п'ятницю знизився на 0,63%, до 496,52 пункту.

Британський FTSE 100 втратив 0,55%, німецький DAX - 0,86%, французький CAC 40 - 0,59%, італійський FTSE MIB - 0,91%, іспанський IBEX 35 - 1,17%.

Акції європейських авіакомпаній дешевшають через посилення геополітичної напруженості. Вартість паперів International Airlines Group, до якої входять British Airways та Iberia, знизилася на 2%, EasyJet - на 1,8%, Ryanair - на 1,5%.

Статдані, опубліковані у п'ятницю, показали стагнацію роздрібного продажу у Великій Британії, а також уповільнення темпів зниження цін виробників у Німеччині.

Роздрібні продажі у Британії у березні не змінилися порівняно з попереднім місяцем, повідомило Національне статистичне управління (ONS) країни. Аналітики в середньому прогнозували їхнє підвищення на 0,3%, за даними Trading Economics. Згідно з переглянутими даними, у лютому роздрібний продаж збільшився на 0,1%. Раніше повідомляли, що вони не змінилися.

Роздрібні продажі без урахування автомобільного палива в березні зменшилися на 0,3% щодо попереднього місяця і зросли на 0,4% у річному вираженні.

Ціни виробників у Німеччині минулого місяця опустилися на 2,9% у річному вираженні після падіння на 4,1% у лютому. Зниження цін виробників відзначено за підсумками дев'ятого місяця поспіль, однак у березні воно стало найслабшим з липня минулого року.

Ціни зросли на 0,2% порівняно з лютим, коли було відзначено їхнє зменшення на 0,4%.

У Парижі дешевшають акції Renault (-3,9%), STMicroelectronics (-1,8%), Kering (-1,6%), LVMH (-1,2%).

Акції L'Oreal додають у ціні 4,9% у ході торгів. Французький виробник косметики збільшив продажі у першому кварталі 2024 року на 8,3%, причому зростання було відзначено у всіх категоріях бізнесу.

Вартість паперів французької Pluxee збільшилась на 8,2%. Компанія, що займається організацією корпоративних програм заохочення співробітників, покращила прогноз органічного зростання виручки на поточний фінрок, відзначивши сильніші, ніж очікувалося, результати першого фінпівріччя.

Ціна акцій британського букмекера 888 Holdings піднялася на 3,7% завдяки сильнішій, ніж очікувалося, звітності компанії за перший квартал та підтвердженню нею річних прогнозів.

У числі лідерів зниження в Німеччині в п'ятницю - акції BMW, Siemens та Infineon Technologies, які втрачають ціну по 1,8%. В Італії дешевшають акції Saipem (-3,2%), Iveco Group (-2,1%), Tenaris (-2,2%).

Котирування акцій HSBC Holdings та Lloyds Banking у Лондоні знизилися на 1,5% та 1,4%, Rolls-Royce Holdings - на 1,8%.