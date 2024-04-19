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НБУ незначно послабив довідковий курс гривні до 39,7716 грн/$1
12:36 19.04.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 19 квітня 2024 року.
|Показник
|18.04.2024
|19.04.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|39.5640
|39.7716
|0.525
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 18 квітня - 39,6037 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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