Аграрії цьогоріч отримали кредитів на понад ₴36 мільярдів

З початку 2024 року понад пʼять тисяч агрогосподарств отримали за різними програмами банківські кредити на розвиток.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

«З початку 2024 року 5 556 агрогосподарств отримали 36,1 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» - 3 222 господарств профінансовано на 14,5 млрд грн», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії Київської області (11,6 млрд грн виділено для 515 підприємств ), Тернопільської (2,28 млрд грн для 221) та Кіровоградської областей (- 2,2 млрд грн для 681).

За програмою «Доступні кредити 5-7-9» найбільше коштів отримали підприємства Київщини (1,7 млрд грн для 294 господарств), Кіровоградщини (1,5 млрд грн для 431), Вінниччини (1,3 млрд грн для 330) та Харківщини (1,3 млрд грн для 207).

Як повідомлялось, програма «Доступні кредити 5-7-9» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до ₴90 мільйонів. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.