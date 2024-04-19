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Ціни на золото перевищили $2 400 на повідомленнях про удари Ізраїлю по Ірану
08:41 19.04.2024 |
Ціни на золото різко зросли на азіатських торгах у п'ятницю, впритул наблизившись до рекордних максимумів, після того, як повідомлення про удари Ізраїлю по Ірану збільшили попит на прихісток, особливо на тлі погіршення ситуації на Близькому Сході.
Спотове золото зросло до 2 417,79 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, зросли до 2 433,0 доларів за унцію. Спотові ціни були трохи нижчими за рекордні максимуми в 2430,96 доларів за унцію, досягнуті минулого тижня.
Численні повідомлення ЗМІ, в тому числі іранських інформаційних агентств, свідчать про вибухи в декількох частинах Ірану, Сирії та Іраку.
Численні американські ЗМІ повідомили, що американські офіційні особи заявили, що Ізраїль завдав удару у відповідь по Ірану через напад минулого тижня.
Особливе занепокоєння викликали вибухи в місті Ісфахан, яке розташоване поблизу кількох іранських ядерних об'єктів.
Раніше цього тижня Іран застеріг Ізраїль від нападу на його ядерні об'єкти, і що в такому випадку він може навіть переглянути питання про створення ядерної зброї.
Побоювання загострення конфлікту на Близькому Сході спричинили масову втечу в золото як в притулок, що допомогло жовтому металу зрости, незважаючи на нещодавні попередження про підвищення процентних ставок в США на довший термін.
Долар різко зріс після ірано-ізраїльських новин, але це мало вплинуло на ціни на золото.
П'ятничне зростання дозволило цінам на золото продовжити сильний тижневий приріст: за останні сім днів спотові ціни зросли приблизно на 3%.
Цей тиждень також ознаменувався четвертим тижнем зростання золота поспіль, оскільки попит на безпечні активи залишався підкріпленим погіршенням геополітичної ситуації на Близькому Сході.
Інші дорогоцінні метали також різко зросли після новин про страйки в п'ятницю. Ф'ючерси на платину зросли на 0,9% до 958,10 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 1,1% до 28,70 доларів за унцію.
Серед промислових металів ціни на мідь і алюміній в п'ятницю виросли до нових максимумів 2024 року, підтримувані перспективою більш жорстких поставок після того, як США посилили свої санкції щодо російського експорту металів.
Тримісячні ф'ючерси на мідь виросли на 0,5% до $9 799,0 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь виросли на 0,3% до $4,4445 за фунт. Обидва контракти були на найвищих рівнях з травня 2022 року.
Ф'ючерси на алюміній зросли на 1,3% до $2 651,0 за тонну і досягли найвищого рівня з січня 2023 року.
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