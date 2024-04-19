Американські індекси завершили торги майже без змін, оскільки інвестори оцінюють звіти

Американські акції закрилися майже без змін у четвер, оскільки інвестори оцінювали останні корпоративні звіти, в той час як економічні дані та коментарі представників Федеральної резервної системи свідчили про те, що центральний банк навряд чи знизить процентні ставки в найближчому майбутньому.

Економічні дані показали, що ринок праці залишається стійким, оскільки щотижнева кількість первинних заявок на допомогу з безробіття не змінилась порівняно з попереднім тижнем і склала 212 000, а індекс ділової активності у виробничій сфері в середньоатлантичному регіоні зріс до дворічного максимуму.

Сильний ринок праці, нещодавні показники, що свідчать про повільну інфляцію, і коментарі чиновників ФРС, в тому числі голови Джерома Пауелла, змусили ринки відмовитися від очікувань, що центральний банк знизить процентні ставки щонайменше на 25 базисних пунктів (б.п.) на червневому засіданні.

"Я не здивуюся, якщо ми переживемо осінь або весну, коли на деякий час утвориться повітряна подушка", - сказав Річард Альт, директор і головний виконавчий директор Carnegie Investment Counsel в Клівленді, штат Огайо, маючи на увазі падіння цін на акції.

"Але цифри будуть з'являтися при низькому рівні безробіття, а 70% цієї економіки - це споживчі витрати, і якщо безробіття залишатиметься низьким, споживачі продовжуватимуть витрачати, вони продовжуватимуть подорожувати, вони продовжуватимуть вимагати послуги, і це призведе до зростання доходів і цін до кінця року".

За попередніми даними, S&P 500 втратив 12,02 пункти, або 0,24%, до 5010,19 пунктів, тоді як Nasdaq Composite втратив 82,35 пункти, або 0,52%, до 15 601,02. Промисловий індекс Доу-Джонса виріс на 23,87 пункти, або на 0,06%, до 37 777,18.

S&P 500 знижується вже п'яту сесію поспіль, оскільки останнім часом акції зазнають труднощів після п'ятимісячного ралі, що почалося в листопаді, частково через очікування, що ФРС, ймовірно, знизить процентні ставки в першій половині року.

П'ятисесійне падіння є найдовшим для базового індексу S&P з жовтня.

Після закриття торгів акції Netflix впали приблизно на 4% після публікації квартальних результатів.

У своїх коментарях у четвер представники ФРС підтвердили відсутність необхідності в зниженні ставок, оскільки президент ФРС Нью-Йорка Джон Вільямс послався на сильну економіку, а президент ФРС Атланти Рафаель Бостік сказав, що йому "комфортно бути терплячим", оскільки інфляція повертається до цільового показника ФРС у 2% повільніше, ніж очікувалося.

Очікування ринку щодо зниження ставки щонайменше на 25 б.п. в червні скоротились до 15,2%, згідно з даними CME's FedWatch Tool, а в липні - до 41,5%, порівняно з 48,4% тиждень тому.

З іншого боку, акції Meta Platforms зросли на 1,54%, що стало найбільшим стимулом для S&P 500 після того, як Бернштейн підвищив свою цільову ціну до $590 з $535.

Сезон звітності продовжує набирати обертів: акції Genuine Parts зросли на 11,22%, ставши лідером зростання S&P після того, як дистриб'ютор автомобільних запчастин підвищив свій прогноз прибутку на 2024 рік.

На противагу цьому, Las Vegas Sands впав на 8,66%, ставши найгіршим показником S&P, незважаючи на те, що перевершив квартальні очікування, оскільки кілька брокерських компаній знизили свій ціновий орієнтир по акціях, посилаючись на слабкість його операцій в Макао.

Equifax також впав на 8,49% після того, як рейтингове агентство спрогнозувало його доходи у другому кварталі нижче очікувань.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,2 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq - у співвідношенні 1,18 до 1.

На NYSE було зафіксовано 34 нових максимуми та 95 нових мінімумів, тоді як на Nasdaq - 24 нових максимуми та 238 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,54 млрд. акцій, порівняно з 10,99 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.