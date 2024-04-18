Долар стабільний до євро та єни, слабо дешевшає до фунта

Курс долара США помірно опускається в парах з євро, фунтом і єною, інвестори намагаються оцінити подальшу траєкторію відсоткової ставки Федрезерву і ситуацію в американській економіці.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,04%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,06%.

Пара євро/долар за даними на 14:50 EET торгується на рівні $1,0676 порівняно з $1,0674 на закриття ринку в середу.

Економічна активність у США загалом несуттєво зросла з кінця лютого, йдеться в опублікованому в середу Федеральною резервною системою регіональному огляді, який за кольором обкладинки називають Beige Book ("Бежева книга").

Раніше глава ФРС Джером Пауелл заявив, що шлях інфляції в США до цільового значення у 2% потребує більше часу, ніж очікував ЦБ. За його словами, керівництво Федрезерву хоче побачити більш упевнені сигнали уповільнення інфляції, перш ніж починати зниження ставки. Тепер ринок не очікує зниження базової процентної ставки в США раніше вересня.

Тим часом профіцит рахунку поточних операцій у єврозоні в лютому зріс до 31,6 млрд євро з 10,7 млрд євро роком раніше, повідомив Європейський центральний банк (ЄЦБ).

Вартість долара в парі з єною становить 154,40 єни проти 154,39 єни на кінець торгів напередодні.

Член керівництва Банку Японії Асахі Ногуті заявив у четвер, що курс грошово-кредитної політики коригуватиметься поступово, темпи такого коригування не можна буде порівнювати зі змінами в політиці інших провідних центробанків світу.

Курс фунта до долара зростає на 0,1% і становить $1,2471 порівняно з $1,2454 за підсумками минулої сесії.

Аналітики Morgan Stanley підтвердили свій прогноз, згідно з яким перше зниження процентної ставки Банком Англії може відбутися вже в травні цього року. Прогноз банку відрізняється від думки учасників ринку, які очікують початку пом'якшення грошово-кредитної політики у Великій Британії у вересні.