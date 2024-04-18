НБУ незначно послабив довідковий курс гривні до 39,564 грн/$1

"Завдяки чеській ініціативі стосовно боєприпасів ми вже можемо придбати приблизно 500 тисяч великокаліберних артилерійських снарядів. Майже 200 тисяч із них уже законтрактовані, і ще 300 тисяч контрактуються зараз", - оголосив Петр Фіала.