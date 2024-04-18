Україна вранці четверга отримує екстрену допомогу від операторів передачі е/е сусідніх країн - Міненерго

Україна станом на ранок четверга отримує екстрену допомогу від операторів передачі електроенергії з Румунії, Польщі та Словаччини.

Як повідомляють у телеграм-каналі Міністерства енергетики, прогнозний обсяг залученої електроенергії становитиме приблизно 2% загального обсягу споживання. Водночас на ранок обмеження у споживанні електроенергії (крім Харківщини та Кривого Рогу) не передбачаються.

У середу ввечері в пікові години також використовували екстрені поставки е/е з вищезазначених країн. Обсяг допомоги становив менше 1% добового обсягу споживання електроенергії.

"Залучення аварійної допомоги від країн-сусідів - стандартний інструмент взаємодії синхронізованих енергосистем у разі екстреної потреби в електроенергії. Україна, як і наші партнери, у разі потреби та за можливості також надає аварійну допомогу", - уточнюється в повідомленні.

Міненерго нагадує, що завдані енергосистемі ворожими атаками значні пошкодження, а також різке зниження температури та відповідно збільшення навантаження на енергосистему, потребує розумного споживання електроенергії.

"Просимо споживачів, як побутових, так і промислових, зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (з 19:00 до 22:00)", - звернулося з проханням міністерство.

Крім того, внаслідок ворожої атаки в Чернігові в середу було припинено газопостачання майже 500 споживачам. Протягом дня майже всім користувачам постачання газу було відновлено. Станом на ранок без газу залишається майже 100 абонентів.

Унаслідок нічних обстрілів зафіксовано пошкодження теплових мереж у Херсоні та пошкоджений газопровід середнього тиску на Дніпропетровщині та в Харківській області.