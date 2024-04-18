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Азіатські акції ростуть на тлі звітності TSMC; побоювання щодо ставок обмежують зростання
08:20 18.04.2024 |
Більшість азіатських акцій у четвер відновилися після нещодавніх втрат, відкинувши слабкі сигнали з Уолл-стріт, оскільки інвестори зробили ставку на сильний звіт про прибутки провідного виробника мікросхем TSMC, який повинен стимулювати ралі в технологічному секторі.
Елементи вигідної купівлі також були в грі після того, як побоювання підвищення процентних ставок в США і загострення геополітичної напруженості на Близькому Сході призвели до майже тижневого падіння на регіональних ринках.
Азійські акції зросли після слабкої нічної сесії на Волл-стріт, яка була відзначена, головним чином, падінням акцій виробників мікросхем після розчаровуючих звітів виробника напівпровідникових технологій ASML Holding NV. Ф'ючерси на американські індекси також дещо зросли на торгах в Азії.
Проте, більшому зростанню азіатських ринків завадили постійні побоювання щодо підвищення процентних ставок в США, особливо після "яструбиних" сигналів з боку Федеральної резервної системи цього тижня.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли на 0,1% кожен в четвер, продовживши серію нещодавнього зростання після сильних показників зростання в першому кварталі. Гонконгський Hang Seng виріс на 0,8% після падіння до 1-1,5 місячного мінімуму на початку цього тижня.
Сподівання на додаткові стимулюючі заходи з боку Пекіна також стимулювали купівлю на китайських ринках.
Але зараз китайські ринки, схоже, втрачають певний імпульс, оскільки занепокоєння щодо короткострокового зростання все ще зберігаються, тим більше, що деякі показники за березень свідчать про те, що зростання сповільнилося після сильного початку року.
TSMC, найбільший у світі контрактний виробник мікросхем, сьогодні відзвітує про свої прибутки за перший квартал.
Акції чіпмейкера впали на 0,8% на тайванських торгах, але залишились близькими до нещодавніх рекордних максимумів.
Щомісячні дані про продажі показали, що в першому кварталі продажі TSMC зросли на 16,5%, оскільки компанія отримала вигоду від збільшення попиту з боку індустрії штучного інтелекту.
Очікується, що TSMC, чиї прибутки зазвичай служать індикатором світового попиту на мікросхеми, продемонструє значне зростання прибутку завдяки підвищеному попиту на ШІ.
Але слабші, ніж очікувалося, квартальні прибутки ASML, яка відіграє ключову роль у світовій індустрії виробництва мікросхем, все ще викликають занепокоєння деяких інвесторів через потенційне уповільнення попиту на ШІ.
Зростання азійських ринків стримувалося занепокоєнням щодо підвищення процентних ставок у США, оскільки більшість регіональних індексів у квітні все ще зазнали значних втрат.
Австралійський ASX 200 виріс на 0,6%, оскільки дані показали деяке охолодження на ринку праці. Але умови на ринку праці все ще залишаються в основному жорсткими, що дає Резервному банку Австралії більше простору для того, щоб утримувати ставки на високому рівні довше.
Японський Nikkei 225 виріс на 0,2%, в той час як більш широкий TOPIX додав 0,5%.
Південнокорейський індекс KOSPI виріс на 1,8%, відновившись з більш ніж двомісячного мінімуму, досягнутого цього тижня.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали слабке відкриття, при цьому індекс зазнав деяких втрат в ході торгів після вихідних в середу.
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