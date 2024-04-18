Долар бере перепочинок, поки інвестори обмірковують перспективи ставок в США

Долар був млявим у четвер, оскільки трейдери оцінювали перспективи процентних ставок в США після коментарів представників Федеральної резервної системи, які закріпили очікування того, що монетарні умови залишаться обмежувальними ще деякий час.

Долар зростав протягом останніх тижнів, оскільки низка сильних економічних даних США і стійка інфляція розвіяли очікування зниження ставок в найближчій перспективі. Тліюча напруженість на Близькому Сході також додала долару привабливості як безпечного активу.

Сила долара кинула тінь на валютні ринки, утримуючи єну біля 34-річних мінімумів і призвела до кількох попереджень з боку японської влади, оскільки трейдери побоюються можливих інтервенцій. Валюти ринків, що розвиваються, також опинилися під тиском.

США, Японія і Південна Корея домовилися "тісно консультуватися" щодо валютних ринків під час свого першого тристороннього фінансового діалогу в середу, через стурбованість Токіо і Сеула нещодавнім різким падінням їхніх валют.

У четвер євро трохи ослаб до $1,0664 після зростання на 0,5% в середу і підйому з п'ятимісячного мінімуму, досягнутого у вівторок. Фунт стерлінгів востаннє був на рівні $1,2449, що на 0,02% вище за попередній день.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести валют-аналогів, в останній раз був на рівні 105,97, в дюймі від максимального рівня за п'ять з половиною місяців у 106,51, досягнутого у вівторок, оскільки трейдери консолідували свої позиції. Цього року індекс виріс на 4,5%.

Ринки оцінюють зниження ставок ФРС на 44 базисних пункти цього року, що значно нижче, ніж 160 б.п., які очікувалися на початку року, а вересень став останньою відправною точкою циклу пом'якшення, як показав CME FedWatch Tool.

Раніше трейдери очікували, що Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку (FOMC) почне знижувати ставки в червні, але низка даних, включаючи індекс споживчих цін (ІСЦ), і негативна реакція з боку центральних банків змінили ці очікування.

Економічна активність в США дещо зросла з кінця лютого до початку квітня, і компанії дали зрозуміти, що очікують, що інфляційний тиск залишиться стабільним, як показало опитування Федерального резерву, оприлюднене в середу.

Голова ФРС Мішель Боуман в середу заявила, що прогрес в уповільненні інфляції в США, можливо, зупинився, і залишається відкритим питання, чи достатньо високі ставки, щоб забезпечити повернення інфляції до цільового показника ФРС в 2%.

"На нашу думку, для того, щоб FOMC знизив процентні ставки у вересні, потрібна серія нижчих показників ІСЦ", - сказала старший економіст Commonwealth Bank of Australia Крістіна Кліфтон.

Єна зміцнилася на 0,05% до 154,29 за долар, але залишилася близькою до 34-річного мінімуму в 154,79, досягнутого у вівторок. Цього року валюта подешевшала на 8,65%.

Учасники ринку підвищили планку можливого втручання японської влади для підтримки єни, визначивши рівень 155, а не 152, як раніше, навіть якщо вони вважали, що Японія може втрутитися в будь-який момент.

"Нічне відновлення USD/JPY від рівня 155 може бути тим типом заохочення, якого шукають японські валютні чиновники, щоб відновити свою вербальну підтримку єни", - говорить ринковий аналітик Тоні Сікамор з IG.

Востаннє Японія здійснювала інтервенції на валютному ринку в 2022 році, витративши приблизно 60 мільярдів доларів на захист єни.

У той же час, австралійський долар мало змінився і склав $0,6439, а новозеландський долар трохи знизився до $0,5914 після зростання на 0,6% в середу.