Американські індекси знизилися через невизначеність щодо процентних ставок

Американські акції впали на нестабільних торгах в середу, оскільки інвестори оцінювали позицію Федеральної резервної системи щодо процентної ставки та низку слабких звітів на початку сезону фінансової звітності.

Акції Travelers впали на 7,41% і стали одним з найбільших падінь для S&P 500 і найбільшим для Dow Industrials після того, як страховий гігант не виправдав очікування Волл-стріт щодо прибутку в першому кварталі.

Після квартальних результатів індекс S&P також знизився на 7,19% за рахунок акцій Prologis - інвестиційного фонду складської нерухомості, що впав на 7,19%, та Abbott Laboratories, який впав на 3,03% після того, як перевершив квартальні оцінки, але розчарував своїм річним прогнозом.

Після ралі в останні два місяці 2023 року, яке продовжилося і в першому кварталі, акції зіткнулися з труднощами: S&P 500 падає вже четверту сесію поспіль. Індекс демонструє третю поспіль щотижневу втрату, оскільки інвестори знизили очікування щодо термінів і розміру зниження ставок ФРС.

У вівторок представники центрального банку США, включаючи голову ФРС Джерома Пауелла, відмовилися від надання рекомендацій щодо того, коли ставки можуть бути знижені, заявивши натомість, що монетарна політика повинна залишатися обмежувальною довше.

"Ринки стикаються з кількома проблемами: інфляція вища, ніж багато хто очікує, очікування зниження ставок знижуються, і ми спостерігаємо зростання геополітичної напруженості, особливо на Близькому Сході", - сказав Ентоні Саглімбен, головний ринковий стратег Ameriprise Financial в Трої, штат Мічиган, - "Це лише привід для трейдерів відійти в бік, а ринкам - перевести подих після дуже, дуже сильного п'ятимісячного зростання".

Промисловий індекс Dow Jones впав на 45,66 пунктів, або на 0,12%, до 37 753,31, S&P 500 - на 29,20 пунктів, або на 0,58%, до 5 022,21, а Nasdaq Composite - на 181,88 пунктів, або на 1,15%, до 15 683,37.

Чотирисесійний розпродаж S&P 500 є найдовшим за останні чотири місяці, що відповідає чотириденній низці падіння, яка завершилася 4 січня.

Глава ФРС Мішель Боуман і президент ФРБ Клівленда Лоретта Местер мають виступити сьогодні.

Опитування ФРС щодо економічної активності, опубліковане в Бежевій книзі, показало незначне зростання з кінця лютого до початку квітня, і компанії побоюються, що прогрес у зниженні інфляції призупиниться.

Після того, як на початку року ринок почав здебільшого враховувати червневе зниження ставки ФРС, очікування зниження ставки щонайменше на 25 базисних пунктів зменшилися до 16,8%, а липневого зниження - до 46%, показав CME FedWatch Tool.

Акції зазнали втрат, оскільки прибутковість казначейських облігацій США знизилася з багатомісячних максимумів попереднього дня після сильного аукціону 20-річних облігацій, а 10-річні облігації прибутковість яких склала близько 4,59%.

Серед тих, хто отримав прибуток, акції United Airlines зросли на 17,45% після того, як вони спрогнозували сильніші, ніж очікувалося, показники поточного кварталу, що допомогло підвищити індекс авіакомпаній NYSE Arca на 3,82%, що стало найбільшим денним відсотковим стрибком з 6 лютого.

Транспортні послуги JB Hunt впали на 8,12%, ставши найгіршим показником S&P 500 після того, як автотранспортна компанія не виправдала прогнозів Уолл-стріт щодо результатів першого кварталу.

Американські Bancorp впали на 3,61% після того, як кредитор знизив свій прогноз процентного доходу на весь рік і повідомив про падіння прибутку в першому кварталі на 22%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,1 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq - у співвідношенні 1,54 до 1.

На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 21 новий максимум і 103 нових мінімуми. На Nasdaq було зафіксовано 27 нових максимумів і 240 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,8 мільярдів акцій, порівняно з 11,05 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.