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Долар дешевшає до євро і фунта, стабільний відносно єни
15:52 17.04.2024 |
Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у середу, стабільний у парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,04%, ширший WSJ Dollar Index - 0,13%.
Незважаючи на невелике зниження, DXY тримається близько п'ятимісячного максимуму у зв'язку з переглядом трейдерами термінів пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС).
Голова ФРС Джером Пауелл заявив напередодні, що шлях інфляції в США до цільового значення в 2% займе більше часу, ніж очікувалося.
"Ми говорили, що нам потрібно більше впевненості в стійкому русі інфляції до цільових 2%, перш ніж настане час пом'якшувати грошово-кредитну політику, - сказав Пауелл. - Останні дані явно не додали нам впевненості".
Аналітики тепер не очікують зниження ключової ставки в США раніше вересня, хоча раніше прогнозувалося, що Федрезерв зробить цей крок у червні.
Статдані з єврозони та Великої Британії, опубліковані в середу, засвідчили ослаблення темпів інфляції.
Так, у єврозоні споживчі ціни в березні збільшилися на 2,4% у річному вираженні проти 2,6% місяцем раніше. Остаточні дані статистичного управління Європейського союзу збіглися з попередньою оцінкою і консенсус-прогнозом аналітиків, яких опитало Trading Economics.
У Британії інфляція сповільнилася в березні до мінімальних із вересня 2021 року 3,2% із 3,4% у лютому. Багато аналітиків та економістів Банку Англії, однак, очікували ще більш значного ослаблення інфляції - до 3,1%. У зв'язку з цим, після публікації даних очікування трейдерів щодо темпів зниження ставки британським ЦБ дещо змінилися.
Тепер очікується, що до листопада ставку буде зменшено на 25 базисних пунктів з нинішніх 5,25% річних. Імовірність другого зниження ставки наразі оцінюють лише в 30%. При цьому лише кілька тижнів тому експерти очікували, що ЦБ зменшить вартість запозичень тричі у 2024 році.
Пара євро/долар за даними на 15:15 кв торгується на рівні $1,0637 порівняно з $1,0619 на закриття попередніх торгів.
Курс фунта до долара піднявся до $1,2449 порівняно з $1,2425 напередодні.
Курс долара в парі з єною становить 154,7 єни проти 154,73 єни напередодні.
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