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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 39,5504 грн/$1
12:36 17.04.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 17 квітня 2024 року.
|Показник
|16.04.2024
|17.04.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|39.5788
|39.5504
|-0.07
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 17 квітня - 39,5737 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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